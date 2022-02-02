Survivor All Star'da bu akşam ödül oyunu heyecanı yaşandı. Survivor’da ödül oyunları bu akşam adeta nefes kesti. Gülle atışı yapan yarışmacılar ödül için kıyasıya mücadele verdiler. Peki Survivor ödül oyununu kim, hangi takım kazandı? Survivor'da kim elendi? 1 Şubat Survivor ödül oyunu kazananı...