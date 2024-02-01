Survivor'da kim elendi? 1 Şubat 2024 Survivor All Star ödül oyununu kim kazandı?
Survivor All Star'da eleme gecesi için geri sayım başladı. Eleme potasında yer alan yarışmacılardan; Kardeniz, Pınar, Aysu, Berna eleme düellosunda karşı karşıya gelecek. Kıran kırana geçmesi beklenen eleme gecesi öncesinde takımlar arasında ödül oyunu oynanacak. Mavi ve kırmızı takım ödül oyununu kazanmak için kendi aralarında kıyasıya bir mücadeleye girişecek. İşte 1 Şubat 2024 Survivor All Star ödülü oyununu kazanan takım ve adaya veda eden isim...
- 1
Survivor All Star'da eleme heyecanı yaşanıyor. Haftanın eleme adayları eleme düellosunda kıyasıya bir mücadeleye girişecek. Günün sonunda eleme düellosunda kaybeden yarışmacı Survivor hayallerine ve adaya veda edecek. Peki, "Survivor kim elendi? 1 Şubat 2024 Survivor All Star kim gitti, ödül oyununu kim kazandı?" İşte 1 Şubat 2024 Survivor All Star yeni bölümde yaşanan son gelişmeler...
- 2
1 ŞUBAT SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
Ödül oyununu kazanan takım henüz belli olmadı. Ödül oyununu kazanan takım belli olduğunda haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.
- 3
ELEME POTASINDA KİMLER VAR?
Kardeniz
Pınar
Aysu
Berna
-
- 4
1 ŞUBAT 2024 SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?
Survivyor'da eleme gecesinde bir yarışmacı adaya ve hayallerine veda edecek. Elenen yarışmacı eleme düellosunun ardından belli olacak. Elenen yarışmacı henüz belli olmadı. Adaya veda eden isim belli olduğunda haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz...
- 5
SURVIVOR ALL STAR MAVİ TAKIM
Ogeday Girişken
Yiğit Poyraz
Seda Ocak
Yunus Emre
Damla Can
Begüm Yücetan
Yasin Obuz
Sahra Işık
Hakan Hatipoğlu
Nefise Karatay
Furkan Kızılay
Dora
- 6
SURVIVOR ALL STAR KIRMIZI TAKIM
Nagihan Karadere
Nihat Altınkaya
Bozok Gören
Turabi Çamkıran
Gizem Memiç
Sercan Yıldırım
Pınar Saka
Aleyna Kalaycıoğlu
Berna Gözbaşı
Ersin Korkut
Merve Aydın
Özgür Tetik
Mustafa Kemal
-