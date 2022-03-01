SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Survivor'da dün akşam ada oylamasında 3. eleme adayı olarak Yasin'in ismi çıktı. Performans birincisi Seda ise Gökhan'ın adını söyleyerek 4. eleme adayını belirledi. Buna göre bu haftaki eleme adayları; Evrim, Aşkım, Yasin ve Gökhan oldu.