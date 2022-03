SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da bu akşam ödül oyunu yarışması ok atışı oldu. Kadınlar yarışını Ünlüler takımı kazandı. Erkekler yarışını ise Gönüllüler takımı kazandı. Best Of (En iyiler) turuna kalan oyunda pizza ödülünü 3-1 kazanan takım Ünlüler takımı oldu.