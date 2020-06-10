Survivor kaptanlık oyununu kim kazandı? Survivor yeni takımlarında mavi takım ve kırmızı takımda kimler var? soruları yarışmanın izleyicilerinin gündeminde. Kıyasıya rekabetin olduğu Survivor'da bu kez iki kaptan da gönüllüler takımı diye bilinen mavi takımdan çıktı. Bu haftanın yarışmacı seçimlerinde ünlüler ve gönüllüler yerine tamamen mavi ve kırmızı takım olarak yarışacak. 10 Haziran Survivor son bölümde yaşananlar haberimizde.

SURVİVOR KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Yasin ile kıyasıya rekabete giren Ardahan, haftanın ilk kaptanı oldu.

Evrim ile kıyasıya rekabete giren Cemal Can'da haftanın ikinci kaptanı oldu.

Haftanın kaptanları Cemal Can ve Ardahan takımlarını oluştururken kimin önce seçmelere başlayacağını belirlemek için tek bir oyun daha oynadı. Bu oyunun kazananı Ardahan oldu. Ardahan takımları belirlerken ilk yarışmacıyı seçecek kaptan oldu.

ACUN ILICALI'DAN YASİN'E CEZA

Yasin'in bugünkü oyunda Ardahan ile gerilim yaşaması, Acun Ilıcalı tarafından masaya yatırıldı. Acun Ilıcalı, Yasin'in genel olarak sergilediği saldırgan tutumların rahatsızlık verdiğini söyledi. Bunun sonucunda da Yasin'e bir yaptırım kararı çıktı. Yasin bundan sonraki 3 ödülden yararlanmama cezası aldı.

SURVİVOR YENİ TAKIMLAR

Elif, çoğunluğun olduğu takımda olmak zorunda olduğu için bu hafta Ardahan'ın takımında yarışacak.

Mavi takım: Ardahan (kaptan),Elif, Sercan, Yasin, Evrim.

Kırmızı takım: Cemal Can (kaptan),Berkan, Nisa, Barış.