Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 13 Mayıs Survivor kaptanlık oyununu kim kazandı?
Survivor All Star'da kaptanlık oyunu heyecanı yaşandı. Yeni haftanın kaptanları, kaptanlık oyununun ardından netlik belli oldu. Mavi ve kırmızı takım kaptanları, kendi stratejilerine göre takımlarını oluşturdu. Her hafta takımların yenileceği Survivor'da, bireysel mücadeleler ön planda olacak. İşte 13 Mayıs 2024 Pazartesi Survivor All Star'da haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kazanan takım...
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Survivor'da kaptanlık oyunu için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Eleme gecesinde Sercan'ın yarışmaya vedası, yarışmacılar arasında duygu dolu anlar yaşanmasına sebep oldu. Survivor'da yeni haftaya girilirken, yarışmacılar mavi ve kırmızı takım kaptanlığı için kıyasıya bir mücadeleye girişti. Kaptanlık oyununu kazanan yarışmacılar kendi stratejilerine göre takımlarını oluşturdu. Peki, "13 Mayıs Survivor All Star kaptanlık oyununu kim kazandı, takımlar nasıl belli oldu mu?" İşte 13 Mayıs Survivor son bölümde yaşanan gelişmeler...
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SURVİVOR KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor All Star'da kaptanlık oyunu heyecanı yaşandı.
Survivor'da kaptanlık oyununun ardından kırmızı takım kaptanı Nefise olurken mavi takım kaptanı Seda oldu.
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SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU KİM KAZANDI?
Survivor'da haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kırmızı takım kazandı.
SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?
Survivor'da haftanın ilk eleme adayı Özgür oldu.
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SURVİVOR TAKIMLAR BELLİ OLDU MU?
Survivor'da yeni haftanın takımları belli oldu.
MAVİ TAKIM
SEDA
NAGİHAN
HİLMİCEM
ATAKAN
MERVE
ÖZGÜR
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KIRMIZI TAKIM
BATUHAN
YUNUS EMRE
OGEDAY
NEFİSE
ALEYNA
DAMLACAN
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SURVİVOR KİM ELENDİ, KİM GİTTİ?
Survivor'da adaya veda eden son isim Sercan oldu.
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