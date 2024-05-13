Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Televizyon Survivor kaptanlık oyununu kim kazandı? 13 Mayıs Survivor All Star dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayı kim oldu?

        Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 13 Mayıs Survivor kaptanlık oyununu kim kazandı?

        Survivor All Star'da kaptanlık oyunu heyecanı yaşandı. Yeni haftanın kaptanları, kaptanlık oyununun ardından netlik belli oldu. Mavi ve kırmızı takım kaptanları, kendi stratejilerine göre takımlarını oluşturdu. Her hafta takımların yenileceği Survivor'da, bireysel mücadeleler ön planda olacak. İşte 13 Mayıs 2024 Pazartesi Survivor All Star'da haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kazanan takım...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.05.2024 - 20:55 Güncelleme: 14.05.2024 - 00:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Survivor'da kaptanlık oyunu için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Eleme gecesinde Sercan'ın yarışmaya vedası, yarışmacılar arasında duygu dolu anlar yaşanmasına sebep oldu. Survivor'da yeni haftaya girilirken, yarışmacılar mavi ve kırmızı takım kaptanlığı için kıyasıya bir mücadeleye girişti. Kaptanlık oyununu kazanan yarışmacılar kendi stratejilerine göre takımlarını oluşturdu. Peki, "13 Mayıs Survivor All Star kaptanlık oyununu kim kazandı, takımlar nasıl belli oldu mu?" İşte 13 Mayıs Survivor son bölümde yaşanan gelişmeler...

        • 2

          SURVİVOR KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

          Survivor All Star'da kaptanlık oyunu heyecanı yaşandı.

          Survivor'da kaptanlık oyununun ardından kırmızı takım kaptanı Nefise olurken mavi takım kaptanı Seda oldu.

        • 3

          SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU KİM KAZANDI?

          Survivor'da haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kırmızı takım kazandı.

          SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

          Survivor'da haftanın ilk eleme adayı Özgür oldu.

        • 4

          SURVİVOR TAKIMLAR BELLİ OLDU MU?

          Survivor'da yeni haftanın takımları belli oldu.

          MAVİ TAKIM

          SEDA

          NAGİHAN

          HİLMİCEM

          ATAKAN

          MERVE

          ÖZGÜR

        • 5

          KIRMIZI TAKIM

          BATUHAN

          YUNUS EMRE

          OGEDAY

          NEFİSE

          ALEYNA

          DAMLACAN

        • 6

          SURVİVOR KİM ELENDİ, KİM GİTTİ?

          Survivor'da adaya veda eden son isim Sercan oldu.

        Borsa neden düşüyor?
        Borsa neden düşüyor?
        Türkiye Kupası final tarihi belli oldu
        Türkiye Kupası final tarihi belli oldu

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD'li istihbaratçı, İsrail yüzünden istifa etti
        ABD'li istihbaratçı, İsrail yüzünden istifa etti
        Gürcüler yine sokaklarda
        Gürcüler yine sokaklarda
        'Sahte engelli raporu' operasyonu: 170 şüpheliye adli işlem
        'Sahte engelli raporu' operasyonu: 170 şüpheliye adli işlem
        Gölette boğulan kardeşler son yolcuğuna uğurlandı
        Gölette boğulan kardeşler son yolcuğuna uğurlandı
        Dünyanın en iyilerinde 2 Türk kulübü
        Dünyanın en iyilerinde 2 Türk kulübü
        3. Charles tat alma duyusunu kaybetmiş
        3. Charles tat alma duyusunu kaybetmiş
        "Seçilirsem Jose Mourinho'yu getireceğim"
        "Seçilirsem Jose Mourinho'yu getireceğim"
        Boşanma tartışması büyüdü, damadını vurdu
        Boşanma tartışması büyüdü, damadını vurdu
        Kayıp Nihal'in kanlar içinde fotoğrafı ortaya çıktı, eşi cinayet şüphesiyle tutuklandı
        Kayıp Nihal'in kanlar içinde fotoğrafı ortaya çıktı, eşi cinayet şüphesiyle tutuklandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Miçotakis ile ortak açıklama
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Miçotakis ile ortak açıklama
        Nihal Candan'ın eski sevgilisi Onur Apaydın'dan 14 sayfalık dilekçe: Örgütün işleyişini anlattı
        Nihal Candan'ın eski sevgilisi Onur Apaydın'dan 14 sayfalık dilekçe: Örgütün işleyişini anlattı
        Süper Lig'de 36. haftanın panoraması!
        Süper Lig'de 36. haftanın panoraması!
        Avrupa'da bu 10 şehirden hangisini seçerdiniz?
        Avrupa'da bu 10 şehirden hangisini seçerdiniz?
        1 tonluk boğa hakeme çarptı
        1 tonluk boğa hakeme çarptı
        Kamuda tasarruf paketi açıklandı
        Kamuda tasarruf paketi açıklandı
        Sevgilisiyle fotoğrafını paylaştı
        Sevgilisiyle fotoğrafını paylaştı
        Ancelotti'nin planlarını değiştirdi!
        Ancelotti'nin planlarını değiştirdi!
        Yaren leylek ile eşi Nazlı'dan kötü haber!
        Yaren leylek ile eşi Nazlı'dan kötü haber!
        Yerine ikizini mi oynattı?
        Yerine ikizini mi oynattı?
        "Stres yaşamıyor, dizleri titremiyor"
        "Stres yaşamıyor, dizleri titremiyor"
        Habertürk Anasayfa