KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Kaptanlık oyununu erkeklerde Çağan Atakan Arslan 46 saniye ile en iyi süreyi yaparak erkeklerin kaptanı oldu.

Kadınlarda ise kaptanlık oyununda Nagihan Karadere 52 saniye ile en iyi süreyi elde ederek kadınların kaptanı seçilmiş oldu.

Kaptanlık oyunu sorasında haftanın kaptanları kendi takımlarını oluştururak dokunulmazlık ve ödül oyunu için en iyi takımı oluşturmak için ter dökecek.