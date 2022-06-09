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OLAYLI KONSEY! Survivor eleme adayı kim oldu, yeni takımlar nasıl? 8 Haziran Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? Kaptanlık oyununu kim kazandı? Survivor All Star eleme adayı kim oldu?

Survivor kaptanlık oyunu şaşırttı! 8 Haziran 2022 Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Survivor All Star'da dokunulmazlık oyunu öncesinde kaptanlık oyunu heyecanı yaşandı... Kadınların kadınlarla, erkeklerin erkeklerle mücadele ettiği kaptanlık oyunu en hızlı olan yarışmacı kazanarak kendi ekibini oluşturdu. En iyi süreyi yapan erkek ve kadın yarışmacı ise haftanın kaptanları oldu. Kadınların birincisiyle, erkeklerin birincisi eşleşerek kaptanlar sırasıyla ekibini oluşturdu. Peki 8 Haziran 2022 Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, haftanın takım kaptanları kim oldu, yeni ekipler nasıl oluştu? İşte Survivor All Star'da merak edilenler...

09.06.2022 - 02:04 | Güncelleme: ABONE OL

  • Survivor All Star'da kadrolarını oluşturan haftanın kaptanları gözünü dokunulmazlık oyununa çevirdi. Kaptanlık oyunu sonrasında dokunulmazlık oyununu kimin kazanacağı izleyiciler tarafından araştırılırken, ödül oyununu kazanan takım merak konusu oldu. Peki 8 Haziran 2022 Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, haftanın takım kaptanları kim oldu, yeni ekipler nasıl oluştu? İşte Survivor All Star'da merak edilenler... İşte merak edilen soruların yanıtı...

  • KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

    Kaptanlık oyununu erkeklerde Çağan Atakan Arslan 46 saniye ile en iyi süreyi yaparak erkeklerin kaptanı oldu. 

    Kadınlarda ise kaptanlık oyununda Nagihan Karadere  52 saniye ile en iyi süreyi elde ederek kadınların kaptanı seçilmiş oldu. 

    Kaptanlık oyunu sorasında haftanın kaptanları kendi takımlarını oluştururak dokunulmazlık ve ödül oyunu için en iyi takımı oluşturmak için ter dökecek. 

  • KAPTANLIK OYUNU SONRASI TAKIMLAR NASIL OLUŞTU?

    Mavi Takım
    ATAKAN (Haftanın Kaptanı)
    Berkan
    Nisa
    Ogeday
    Hikmet

    Kırmızı Takım

    NAGİHAN (Haftanın Kaptanı)
    Ayşe
    Adem
    Anıl
    Batuhan

  • SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

    Yapılan ada oylaması sonucunda Survivor 2022 All Star haftanın ilk eleme adayı 3 oyla Ayşe Yüksel oluyor. Ayşe'den sonra en yüksek oyu 2 oyla Batuhan alıyor. Böylelikle Batuhan Ayşe çekişmesinin galibi de ada oylaması sonucunda Batuhan oluyor.

  • SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

    Survivor All Star'da dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşanıyor. Yeni takımını oluşturan takım kaptanları dokunulmazlık için kıyasıya bir mücadeleye girişti. Nefes kesen mücadelelere sahne olan dokunulmazlık oyununu 2-0 skorla mavi takım kazandı. Uzun süredir galibiyet hasretine son veremeyen kırmızı takımda takımlar değişsede sonuç değişmiyor. Kırmızı takımda derin görüş ayrılıkları yaşanıyor. Dokunulmazlık sembolü; Hiç yenilmeyen 5/5 yapan  tek kum torbasıyla 4 küpü düşüren Berkan'a veriliyor. Performans birincisi ve dokunulmaz Nagihan Karadere %77,8 

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