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        Haberler Televizyon SURVİVOR KADROSU BELLİ OLDU! 2024 Survivor All Star ne zaman, hangi ay başlıyor? Survivor All Star yarışmacıları kimler?

        Survivor All Star 2024 ne zaman başlıyor? Acun Ilıcalı duyurdu: Yeni Survivor kadrosu...

        Survivor All Star 2024 kadrosu, Acun Ilıcalı'nın paylaşımının ardından gündeme geldi. Tv8 ekranlarında yayınlanan Survivor All Star 2024 yarışmacıları Ilıcalı'nın resmi Instagram ve Twitter (X) hesabı üzerinden yayınlandı. İşte 2024 Survivor All Star kadrosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.11.2023 - 19:41 Güncelleme: 27.11.2023 - 19:41
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        • 1

          TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor All Star 2024 için geri sayım başladı. Yeni Survivor kadrosunda yer alan isimler Acun Ilıcalı tarafından açıklandı. Önceki sezonlarda adından söz ettiren yarışmacılar Survivor All Star kadrosunda yer alacak. İşte Acun Ilıcalı'nın açıkladığı yarışmacılar ile 2024 Survivor All Star kadrosu...

        • 2

          SURVİVOR ALL STAR 2024 NE ZAMAN BAŞLIYOR?

          TV8 ekranlarında yayımlanacak olan Survivor All Star'ın yayın tarihi henüz netleşmedi. MasterChef All Star'ın 2024 Ocak ayı itibariyle yayınlanması bekleniyor.

        • 3

          2024 SURVİVOR ALL STAR KADROSU

          Survivor All Star 2024 kadrosu Acum Ilıcalı tarafından açıklandı.

          NİHAT ALTINKAYA

          Survivor All Star 2024’ün ilk yarışmacısı Nihat Altınkaya. O bir şampiyon. 2012’de Survivor’ı kazanan Nihat’a All Star’da başarılar diliyorum.

        • 4

          NAGİHAN KARADERE

          Nagihan Karadere Survivor All Star 2024’te. Hadi bakalım Nagihan. SMS yok, meydan senin. Görelim bakalım :)

        • 5

          OGEDAY GİRİŞKEN

          Survivor 2017’nin şampiyonu Ogeday Girişken Survivor All Star 2024’te olacak. Yarışmalara konsantre bir Ogeday’ın iddiali bir yarışmacı olacağından şüphem yok. :)

        • 6

          ALEYNA KALAYCIOĞLU

          Sevgili Aleyna Kalaycıoğlu Survivor All Star 2024’te bizimle birlikte olacak. Kendisine başarılar diliyorum.

        • 7

          SERCAN YILDIRIM

          Katıldığı sene performansıyla hepimizin takdirini toplayan sevgili Sercan Yıldırım Survivor All Star 2024 kadrosunda olacak. Başarılar Sercan..

        • 8

          DAMLA CAN

          Survivor All Star 2024’te Damla da bizimle olacak. Performansını her zaman takdir ettiğim Damla’nın yarışmanın favorilerinden olacağına şüphem yok. Başarılar Damla.

        • 9

          TÜRABİ ÇAMKIRAN

          Survivor tarihinin efsane ismi Turabi 3. kez şampiyon olmak için All Star'a geliyor. MTV'de katıldığı programda da birinci olarak bizi gururlandıran Turabi'nin bu sefer zorlu rakipleri karşısında ne yapacağını merak ediyorum.

        • 10

          YİĞİT POYRAZ

          Katıldığı sene Survivor’da çok başarılı bir sezon geçiren Poyraz, şampiyonluğu kafaya koydu ve All Star’a katılıyor. Poyraz’ın iddialı isimlerden biri olacağına hiç şüphem yok.

        • 11

          MERVE AYDIN

          Survivor finalistlerinden sevgili Merve, yaşadığı sakatlık kabusundan sonra zafer için All Star’da. Merve her zaman Merve’dir. :)

        • 12

          NEFİSE KARATAY

          2023 Survivor şampiyonu Nefise Karatay Survivor 2024 All Star’da bizimle beraber olacak. Nefise’nin en büyük hayali Nagihan ile yarışmaktı. İkisinin mücadelesini dört gözle bekliyorum.

        • 13

          DOĞUKAN MANÇO

          Sevgili Doğukan Manço Survivor All Star’da olacak. Hem performansıyla hem karakteriyle seyircilerimizin takdirini toplayan sevgili Doğukan, All Star’ın önemli isimlerinden biri olacak.

        • 14

          SEDA OCAK

          Seda bu sezon All Star’da ve ben de heyecanla onun yarışlarını bekliyorum.

        • 15

          SAHRA IŞIK-YASİN OBUZ-GİZEM MEMİÇ

          Survivor’ın 3 önemli ismi Sahra Işık, Yasin Obuz ve Gizem Memiç Survivor All Star kadrosuna dahil oldu. 3 yarışmacımıza da başarılar diliyorum.

        • 16

          ÖZGÜR TETİK

          Survivor’da inanılmaz performansıyla gençlere taş çıkartan Özgür, All Star’da yarışacak. Özgür SMS’siz Survivor’da performansını nereye kadar götürecek heyecanla bekliyorum.

        • 17

          FURKAN KIZILAY

          Sevgili Furkan Survivor All Star’a sakatlıkla yarım kalan hikayesini tamamlamak için geliyor.. Hızıyla hepimizi şaşırtan Furkan, SMS’siz yarışmanın sürprizi olabilir.. Gönülden başarılar..

        • 18

          ERSİN KORKUT

          Survivor’ın çabukluğu ve hızıyla ses getiren yıldızlarından Ersin Korkut All Star 2024 kadrosunda. All Star'da Ersin ile beraber olacağımız için çok mutluyuz.

        • 19

          HAKAN HATİPOĞLU

          Yıllardır başarıyla Survivor'ı yorumlayan Hakan, Survivor All Star performansı açıkladığımızda "Ben de orada olmalıyım." dedi ve biz de seve seve kabul ettik. Yorumlarının hayranı olduğum Hakan'ın parkurlardaki performansını merakla bekliyorum ama şu bir gerçek ki Hakan Hatipoğlu Survivor’a renk katacak.

        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci

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