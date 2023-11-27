HAKAN HATİPOĞLU

Yıllardır başarıyla Survivor'ı yorumlayan Hakan, Survivor All Star performansı açıkladığımızda "Ben de orada olmalıyım." dedi ve biz de seve seve kabul ettik. Yorumlarının hayranı olduğum Hakan'ın parkurlardaki performansını merakla bekliyorum ama şu bir gerçek ki Hakan Hatipoğlu Survivor’a renk katacak.