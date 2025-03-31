Survivor'da iletişim oyunu kazananı gündeme geldi. Yağmur'un oyun sırasında Hikmet'e karşı yaptığı hareketler dikkat çekti. Peki, Survivor kim kazandı, iletişim oyununu kim aldı? 31 Mart 2025 Survivor'da iletişim oyunu kazananı belli oldu mu? İşte Survivor son bölümde yaşananlar...