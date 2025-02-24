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        Haberler Bilgi Yaşam Survivor iletişim oyunu kim kazandı? 24 Şubat Survivor ödül oyunu hangi takım kazandı?

        Survivor iletişim oyununu kim kazandı? 24 Şubat Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı?

        Survivor All Star'da sezonun ilk iletişim ödülü için heyecanlı bekleyiş başladı. Kıran kırana mücadelelere sahne olması beklenen ödül oyununda, mavi ve kırmızı takım iletişim oyununu kazanmak için karşı karşıya geliyor. Ödül oyununu kazanan takım, sevdikleriyle iletişim kurabilecek. Peki, "Survivor iletişim oyununu kim kazandı? 24 Şubat Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı?" İşte 24 Şubat Pazartesi Survivor All Star iletişim ödülünü kazanan takım...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.02.2025 - 20:52 Güncelleme: 25.02.2025 - 00:10
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        • 1

          Survivor'da heyecan katlanarak sürüyor. All Star ve Gönüllüler takımı iletişim ödülünü kazanmak için kıyasıya bir mücadele içine girdi. Survivor'un yeni bölümünde ödül oyununu kazanan takım sevdikleriyle hasret giderdi. Peki, "Survivor iletişim oyunu kim kazandı? 24 Şubat Survivor ödül oyunu hangi takım kazandı?" İşte Survivor'un son bölümünde yaşanan gelişmeler...

        • 2

          SURVİVOR İLETİŞİM ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

          Survivor'da iletişim oyununu All Star takımı kazandı. Ödülü kazanan All Star takımı sevdikleriyle hasret giderdi.

        • 3

          İKİ İSİM DAHİL OLDU: KADRO TAMAMLANDI!

          Survivor'da kadrolar tamamlandı. Survivor All Star'ın kadrosuna Aycan ve Elif katıldı. Aycan Yanaç ve Elif Şadoğlu All Star takımına dahil oldu.

        • 4

          SURVİVOR'DA ELEME POTASINDA KİMLER VAR?

          Meryem

          Senem

        • 5

          SURVİVOR KİM ELENDİ?

          Survivor'da Mehmet ve Efecan adada kalma mücadelesi verdi. Eleme düellosunu kaybeden Mehmet adaya veda eden isim oldu.

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