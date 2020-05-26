Survivor iletişim ödül oyununu kim kazandı? Soruları Survivor izleyicileri tarafından merak konusu oldu. Kazanan takımın arkadaşlarıyla iletişim kuracağı oyunda iki takım kıyasıya yarıştı. İşte, Survivor son bölümünde yaşananlar...

SURVİVOR İLETİŞİM ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Ünlüler ve Gönüllüler iletişim ödülü için adeta kıyasıya yarıştı. Yarışı ise 10'a 5 Gönüllüler kazandı. Evrim'in performansı Acun Ilıcalı'yı şaşkına çevirdi.

NİSA İSTEDİ, ACUN ILICALI KABUL ETTİ

İletişim ödül oyununu kazanan Gönüllüler takımından Nisa, Acun Ilıcalı'ya, iletişim ödülünün iki takıma da verilmesini istedi. Ilıcalı Nisa'nın isteğini kabul ederek Ünlüler'in bir arkadaşıyla sohbet edebileceğini söyledi.

SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Survivor 2020 yeni bölümde haftanın ikinci eleme adayı bu akşam belli oldu. Survivor 85. Bölümde Ünlüler ile Gönüllüler arasında ikinci dokunulmazlık oyunu oynandı. Oyunu kazanan yine Gönüllüler oldu. Ünlüler takımı, dokunulmazlığı kaybedince ada konseyinde bir kez daha eleme adayı belirlemek zorunda kaldı. Dün ilk eleme adayı Yunus Emre olduğu için onun adı yazılmayacaktı. Sercan, Aycan ve Elif için yapılan oylama sonucunda en çok adı yazılan yarışmacı Elif oldu. Survivor’da bu hafta bayram nedeniyle eleme olmayacak. Önümüzdeki hafta iki dokunulmazlık oyunu ile birlikte iki eleme adayı daha çıkacak. Bu dört eleme adayı için yapılacak oylama sonrasında Survivor’a veda eden isim belli olacak.