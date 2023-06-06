SURVİVOR FİNALİ NE ZAMAN?
Survivor Türkiye 2023'te büyük final için geri sayım başladı. Dominik'te aylardır devam eden Survivor mücadelesinde final tarihi netleşti. Heyecanla beklenen Survivor final bölümü fragmanı yayınlandı.
Survivor yarı finali 12 Haziran Pazartesi akşamı Kuruçeşme Açıkhava'da gerçekleşecek. Survivor büyük finali ise 13 Haziran Salı akşamı yapılacak. Canlı yayında yapılacak olan final gecesinde şampiyon belli olacak.
SURVİVOR FİNALİ NEREDE OLACAK?
Survivor 2023 finali ve yarı finali Kuruçeşme Açıkhava'da gerçekleşecek.