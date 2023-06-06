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Survivor finali ne zaman yapılacak? Survivor 2023 ne zaman bitecek, final bölümü ne zaman ve büyük ödül ne?

Survivor 2023 finali ne zaman yapılacak?

Survivor 2023 tüm hızıyla devam ederken gözler final tarihine çevrildi. TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor yarışmacıları finale kalmak için kıyasıya mücadele veriyor. Yeni sezonun final tarihi merak konusu oldu. İşte, 2023 Survivor final tarihi hakkında merak edilenler...

Giriş: 06.06.2023 - 20:50 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Survivor'da şampiyonun belli olacağı final gecesi için geri sayım devam ediyor. Yayınlanan fragman sonrasında Survivor 2023 final tarihi ve finalin gerçekleştirileceği yer merak konusu oldu. Peki, Survivor 2023 ne zaman bitecek, final bölümü ne zaman? İşte, konuyla ilgili merak edilen bilgiler...

  • SURVİVOR FİNALİ NE ZAMAN?

    Survivor Türkiye 2023'te büyük final için geri sayım başladı. Dominik'te aylardır devam eden Survivor mücadelesinde final tarihi netleşti. Heyecanla beklenen Survivor final bölümü fragmanı yayınlandı.

    Survivor yarı finali 12 Haziran Pazartesi akşamı Kuruçeşme Açıkhava'da gerçekleşecek. Survivor büyük finali ise 13 Haziran Salı akşamı yapılacak. Canlı yayında yapılacak olan final gecesinde şampiyon belli olacak.

    SURVİVOR FİNALİ NEREDE OLACAK?

    Survivor 2023 finali ve yarı finali Kuruçeşme Açıkhava'da gerçekleşecek.

  • BİLETLER ONLİNE ALINACAK

    İki gün sürecek büyük finali canlı izlemek ve bu heyecana ortak olmak isteyenler, biletlerini online olarak alabilecekler.

  • SURVİVOR ŞAMPİYON ADAYLARI KİMLER?

    Aylar süren mücadele sonunda Survivor'da son 6 isim belli oldu. Bu yarışmacılar Özgür, Cansu, Yusuf, Ertuğ, Osman Can ve Nefise oldu.

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut
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