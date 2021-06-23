Acun Ilıcalı, Survivor 2021'de geriye kalan dört yarışmacının bir dokunulmazlık oyunu daha oynayacağını açıkladı. İki eleme adayı belirlenecek ve bir kişi daha elenecek. Dev finale 3 isim gidecek. En çok SMS alan yarışmacı ise Survivor 2021'in şampiyonu olacak.

SURVİVOR 2021 FİNALİ NE ZAMAN, NEREDE YAPILACAK?

Acun Ilıcalı Survivor finalinin hangi gün olacağını henüz açıklamadı. Ancak yarışmanın Haziran ayı içerisinde final yapması bekleniyor. Öte yandan bu yıl final bölümü İstanbul'da düzenlenecek. Yarışmacılar Dominik'ten İstanbul'a gelecek.