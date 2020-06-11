Survivor erzak oyununu kim kazandı? sorusu yarışmanın izleyicilerinin gündeminde. Survivor'da bu hafta son kez yeni takımlar oluşturuldu. Bugün de takımlar erzak ödülü için kıyasıya yarıştı. İşte Survivor son bölümde yaşananlar...

SURVİVOR ERZAK ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

Survivor erzak oyunu her iki takımında en çok istediği oyunlardan birisi. Her yarışmacısı için karnını doyurmak hem güç ve hem de motivasyon kaynağı. Kıyasıya geçen Survivor erzak oyununda, Mavi takım atışlarda başarısız olması nedeniyle son anda kaybetti. Erzak oyununu 10 - 4 kırmızı takım kazandı. Kırmızı takım aldıkları barbekü ile karınlarını bir güzel doyurdu.

ANLAT BAKALIM OYUNUNU KİM KAZANDI?

Anlat bakalım oyununda ödül havuçlu kekti. Ancak kırmızı takım oldukça kötü bir performan sergiledi ve Mavi takım 5 - 0 anlat bakalım oyununu kazanarak havuçlu keki yedi.

SURVİVOR YENİ TAKIMLAR

Bu haftanın takımları seçilirken, Nisa ile Sercan arasındaki gerilim de ayyukaya çıktı. Sercan ile aynı takımda olmak istemeyen Nisa kısa süreli panik yaşadı.

Mavi takım: Ardahan (kaptan),Elif, Sercan, Yasin, Evrim.

Kırmızı takım: Cemal Can (kaptan),Berkan, Nisa, Barış.