Survivor erzak ödülünü kim kazandı?

Survivor 63. son bölümü ile izleyicisinin karşısına çıktı. Survivor son bölümde Ünlüler ve Gönüllüler takımı ödül oyunu oynadı. Nisa'nın talihsiz sakatlığı ise yarışmaya damga vurdu. Survivor 64. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İşte Survivor 2020 yarışmasına dair ayrıntılar...

SURVIVOR 64. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

SURVIVOR ERZAK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor 63. son bölümde Ünlüler ve Gönüllüler takımı ödül oyununda erzak için mücadele etti. Ünlüler takımı iki haftadır erzak oyununu kazanamıyordu. Survivor'da bu hafta erzak ödülünü Ünlüler takımı kazandı.

SURVİVOR NİSA SAKATLANDI MI?

Survivor Gönüllüler takımından Nisa oyunu kaybettikten sonra sinirlendi ve parkurdaki kutulara tekme attı. Tekem sonucunda Nisa'nın ayağında problem yaşandı ve sakatlandı. Doktor müdahalesi sırasında Nisa gözyaşlarına hakim olamazken tırnağının attığı düşünüldü.

SURVIVOR NİSA BÖLÜKBAŞI KİMDİR?

Survivor Nisa Bölükbaşı, 2 Temmuz 1998 yılında Prag'da dünyaya geldi. Daha 3 aylıkken önce annesiyle sonra yalnız yüzmeye başlayan Nisa Bölükbaşı 6 yaşındayken Çek Cumhuriyeti'ndeki en iyi takım için yüzmeye başladı. O yıl da profesyonel kayak yapmaya davet edildi, ancak dağlar Prag'dan uzak olduğu için reddetmek zorunda kaldı. 8 yaşında profesyonel olarak tenis, single ve çiftler oynamaya başladı. Prag tenis kulübü Cibulka'da 15 yıl oynadı.

15 yaşında yüzmeyi bıraktı ve yüzme hocası oldu. Yaşamak için takım sporuna ihtiyacı vardı ve bu yüzden voleybol oynamaya başladı. Neredeyse takımın en küçüğü olarak, libero olmaya karar verdi. 2018'de Çek Cumhuriyeti'nde U20 kategorisinde ikincilik elde etti. 2018'de mimarlık okumaya başladı ve bu yüzden voleybolu bırakmak zorunda kaldı. Hobi olarak snowboard, bisiklet, kış ve yaz patenine gidiyor.