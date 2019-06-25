Survivor kim elendi? sorusu yarışmanın izleyicileri tarafından soruluyor. Survivor'da artık her oyun çok önemli. Finale adım adım yaklaşılan Survivor'da bu akşam dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Dokunulmazlık oyunu sonrasında Bora ile Yusuf arasında büyük bir gerilim yaşandı. Dokunulmazlık oyunun galibi ise, ancak bayrak yarışında belli oldu. Bu hafta bir Yunan yarışmacı Survivor'a veda etti. İşte 24 Haziran Survivor'da yaşananlar.

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Dokunulamazlık oyunun kıyasıya rekabet vardı. Ancak beyaz takım oyunun son aşaması olan atışlarda bir türlü istediği performansı yakalayamadı. Dokunulmazlık oyunu siyah takım 10 - 4 kazandı. İlk oyunu beyaz takım kazandığı için üçüncü dokunulmazlık oyununu oynandı. Takımlar 2 - 2 beraberliği kazanınca dokunulmazlık bayrak yarışının sonucuna kaldı. Kıyasıya rekabette kazanan Beyaz takım oldu. Böylece Yunan yarışmacılardan Afroditi ve Nikos finale gitmeyi garantiledi. Siyah takımdan ise Katerina finali garantileyen isim oldu.

DOKUNULMAZLIK OYUNU SONRASI GERİLİM

Dokunulmazlık oyunu sonrasında Bora ile Yusuf arasında bir gerilim yaşandı. Bora'nın oyun sonrası "bye bye" demesine tepki gösterdi. Yusuf Bora'nın hiç sayı almadan sevinmesini eleştirirken, Bora Yusuf'un samimiyetsiz olduğunu söyledi. Seda ise Bora'yı onaylamadığını ama gerilimi Yusuf'un başlattığını söyledi.

SURVİVOR KİM ELENDİ?

Bu hafta Yunan yarışmacılar içerisinden eleme yapılacağı için eleme adayları Siyah takımda Panagiotis ve Dimitra oldu. Daha önce yapılan toplu oylama sonucunda bu akşam Survivor'a ve Survivor hayallerine veda eden isim PANAGİOTİS oldu. PANAGİOTİS arkadaşlarını veda ederek Survivor adasından gitti.