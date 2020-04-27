Survivor eleme adayları kim oldu? Soruları Survivor 2020 izleyicileri tarafından merak konusu oldu. Finale adım adım yaklaşan Ünlüler ve Gönüllüler takımındaki yarışmacılar dokunulmazlık oyununda kıyasıya mücadele etmeye devam ediyor. İki kez gerçekleşen dokunulmazlık oyunlarından ilkini Gönüllüler, ikincisini ise Ünlüler kazandı. Ünlüler ve Gönüllüler eleme adaylarını belirledi.

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Birleşme partisi sonrasında değişen eleme sistemi açıklanmıştı. Bugün oynanan dokunulmazlık oyununu, haftanın ilk dokunulmazlık oyununa benzer bir şekilde rekabete sahne oldu. Her iki takım da zorlu bir parkurda mücadele ortaya koydu. Ünlüler takımı, bir eleme adayı daha göstermemek için yoğun çaba sarf ederken Ünlüler yarışmacısı Mert sakatlanarak dokunulmazlık oyununu yarıda kesti. Survivor'da dokunulmazlık oyununu Ünlüler takımı 10-8 skorla kazandı.

SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

Survivor son bölümünde Ünlüler Gönünllüler takımı dokunulmazlık oyunu sonucunda ada konseyine gitti. Survivor'da haftanın ilk eleme adayı Yunus Emre olarak belirlenmişti. 26 Nisan Survivor ikinci eleme adayı ise yapılan oylama sonucunda Gizem oldu.

SURVİVOR'DAN KİM ELENECEK?

Salı gecesi Survivor'da SMS birincisi olan üç kişi birer isim daha söyleyecek. Halk oylamasında en düşük oyu alan adaylardan biri Survivor'a veda edecek.