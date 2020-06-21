Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor eleme adayları kim oldu? Şeklindeki sorular Survivor'ın son bölümünde izleyiciler tarafından merak konusu oldu. İkinci bireysel dokunulmazlık oyunu için yarışmacılar kıyasıya mücadele etti. İşte detaylar...

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da bu akşam ikinci bireysel dokunulmazlık yarışı vardı. Yarışmacılar finale doğru elenmemek adına dokunulmazlık oyunu için kıyasıya mücadele etti. Bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan Sercan oldu.

SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

İlk eleme adayı Evrim olmuştu. Sercan'ın seçimiyle ikinci eleme adayı ise Nisan oldu. Eleme Salı akşamı gerçekleşecek.