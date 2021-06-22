Survivor 2021'de son dokunulmazlık oyunu oynandı. Birinci ve ikinci dokunulmazlık oyunlarında Aleyna ve İsmail dokunulmazlığı almış; Ayşe ve Poyraz eleme potasına çıkmıştı. Son dokunulmazlık oyunu nefes kesen anlara sahne oldu. Peki Survivor 3. dokunulmazlık oyununu kim aldı? Survivor eleme adayları kimler oldu? İşte merak edilenler...
SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Aleyna ve Ayşe karşılaştı: Ayşe kazandı
Poyraz ile Berkay karşılaştı: Poyraz kazandı
İsmail ile Ayşe karşılaştı: Ayşe kazandı
Ayşe ile Poyraz karşılaştı: Ayşe dokunulmazlığı alan isim oldu.
SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?
Survivor eleme potasında Ayşe ve Poyraz vardı. Son dokunulmazlığı alan Ayşe, strateji yaparak 3. eleme adayının Berkay olmasını istedi.
Salı akşamı eleme potasında yer alan bu üç isimden en az oy alan elenecek.
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