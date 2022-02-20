Survivor'da haftanın ikinci eleme adayı belirlendi. Haftanın ilk dokunulmazlık oyununu ünlüler takımı kazanmış, gönüllüler takımından Yunus Emre sürgün kampına gönderilmişti. Bu akşam ise Survivor’da haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu kazanan takım belli oldu. Peki Survivor eleme adayı kim oldu, sürgüne kim gitti? 20 Şubat Survivor kim elendi, hangi yarışmacı veda etti? İşte Survivor All Star son bölümde yaşananlar