Survivor eleme adayı kim oldu

Survivor 93. bölümde eleme adayı heyecanı yaşanacak. Son eleme adayı belli olacak. TV8 ekranlarında yayınlanan yarışma programı Survivor 2020'nin 93. bölümününde neler yaşanacak? 4. dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Gönüllüler takımından Survivor Cemal Can'ın parkurda yaşadığı sakatlık ciddi mi? İşte tüm bunların cevabı bu akşam saat 20.00'de...
Survivor 93. yeni bölüm tanıtımı yayınlandı. Survivor 2020 yeni bölüm tanıtımda Ünlüler takımından Yunus Emre ile Gönüllüler takımından Berkan’ın birbirlerinin üzerine yürüdüğü anlar dikkat çekiyor. Survivor yeni bölümde Ünlüler ile Gönüllüler, bir kez daha dokunulmazlık oyununa çıkacak. Oyunu kimin kazanacağı ise merak konusu. Ünlüler, dokunulmazlığı kazanıp Gönüllülerden bir kişiyi eleme potasına sokmayı başarabilecek mi? Yoksa Gönüllülerin dokunulmazlığı kazanması ile Ünlülerden birinin adaya veda edeceği kesinleşecek mi? Tanıtımdan merak uyandıran diğer bir konu ise dokunulmazlık oyunu sırasında sakatlık yaşayan Cemal Can’ın görüntüleri oldu. Gözyaşları içinde kalan ve acı içinde kıvranan Survivor Cemal Can’ın sakatlığı ciddi mi merak ediliyor. İzleyicilerine yeni bir heyecan yaşatacak Survivor 2020 Ünlüler Gönüllüler yeni bölümü, 31 Mayıs Pazar akşamı saat 20.00’da TV8 ekranlarında…+
SURVİVOR ELEME ADAYLARI
Survivor'da eleme adayları her hafta yapılan dokunulmazlık oyunlarının ardından belli oluyor. Bayram haftası nedeniyle geçtiğimiz hafta eleme gerçekleşmeyen Survivor konseyinde, yapılan oylama sonunda Elif ve Yunus Emre ilk eleme adayları oldular.
SURVİVOR 3. ELEME ADAYI KİM OLDU?
Survivor 2020'nin 92. bölüm konsey toplantısı gerçekleşti. 3. dokunulmazlık oyununu ünlüler takımı kaybetti. Survivor 2020’nin 92. Bölümünde oynanan dokunulmazlık oyunu sonrası haftanın üçüncü eleme adayı belli oldu. Ada konseyinde yapılan oylama sonucu Survivor’da haftanın üçüncü eleme adayı belli oldu. 3. eleme adayı Aycan oldu.
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