Survivor eleme adayı kim oldu?

06 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor eleme adayı kim? soruları yarışmanın bu akşamki bölümünün ardından gündeme geldi. Survivor'da dokunulmazlık oyununun oynandığı ve eleme adaylarının belirlendiği heyecan dolu bir bölüm daha geride kaldı. Dokunulmazlık heyecanının bayrak yarışına kaldığı 5 Nisan Survivor son bölümde yaşananlar haberimizde.
SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor'da dün akşamki dokunulmazlık, oyununda kıyasıya rekabet vardı. Bı akşama avantajlı girmek isteyen iki takım da büyük bir mücadeleye girdi. Dün akşamki dokunulmazlık oyununu kazanan takım Gönüllüler oldu.
Bu akşamki dokunulmazlık oyununda ise ünlüler önemli bir performans gösterdi ve oyunu 10 - 6 Ünlüler takımı kazandı. Eşitlik sağlandığı için 3 olanın kazanacağı yeni bir oyun oynandı. Yine 2 - 2 beraberlik gelince bu haftanın eleme adaylarının belirleneceği takımı bayrak yarışı belirledi. Ve yapılan bayrak yarışının ardından dokunulmazlık Gönüllüler takımının oldu.
SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?
Ünlüler takımının en iyi erkek yarışmacısı Berkan, kadın yarışmacısı ise Aşkım oldu. Gönüllüler takımının en iyi erkek yarışmacısı Barış, kadın yarışmacısı Evrim oldu. Ada konseyinde dokunulmazlığı kaybeden Ünlüler takımı ilk eleme adayını belirledi. Oylamada 4 Ezgi ve 4 Perviz olarak 2 eleme adayı belirlendi. Ersin'in açıklamasında bu akşamki eleme adayının ortaklaşa belirlendiğini söylemişti. Ezgi bu akşamki eleme adayının kendisinin olacağını bildiğini söyledi. Ancak Perviz'in de isminin çıkması sürpriz oldu. Perviz ve Ezgi'nin yanın 2 aday daha belirlenecek. Ve bu hafta 4 eleme adayı potaya çıkacak.
SURVİVOR BİRLEŞME HAFTASI BAŞLIYOR
Acun Ilıcalı, 2020 Survivor'un birleşme haftasının önbümüzdeki hafta olacağını duyurdu. Birbirinden eğlenceli yarışmaların oynanacağı birleşme haftasında oldukça renkli ödüller de yer alacak. Ardından da birleşme partisi yapılacak.
ARABA ÖDÜLLÜ OYUN
Bu hafta yapılacak son performans oyununun ardından, bir kadın ve bir erkek yarışmacı birer araba kazanacak.
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