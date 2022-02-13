Survivor All Star 2022'de heyecan devam ediyor. Haftanın ilk eleme adayı Evrim oldu. 13 Şubat akşamı yeni bölümde yarışmacılar dokunulmazlık oyunu için mücadele ediyor. Survivor ikinci eleme adayının belirleneceği son bölümde kıyasıya mücadele sürüyor. Peki Survivor dokunulmazlığı kim aldı, sürgüne hangi yarışmacı gitti? 13 Şubat Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayı kim oldu?