SURVİVOR’DA İKİNCİ DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Ünlüler ve gönüllüler takımı bu akşam Survivor 2022 All Star’da oldukça kritik bir dokunulmazlık oyunu oynadı. Haftanın ilk dokunulmazlığını kazanan gönüllüler takımı, ikinci dokunulmazlık oyununa da oldukça motive geldi. İkinci dokunulmazlık oyununu kaybetmek istemeyen ünlüler takımı ise varını yoğunu bu oyunda gösterdi.

Güç ve denge olayının oldukça önemli olduğu ikinci dokunulmazlık oyununda yarışmacılar karşı takımın elindeki labutları, kendi ellerindeki labut düşmeden düşürmeye çalıştı. Son ana kadar başa baş geçen mücadelenin ardından ikinci dokunulmazlık oyununu kazanan takım belli oldu. Best of'a kalan mücadele sonrası haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu kazanan takım 2-1'lik skorla gönüllüler takımı oldu. Gönüllüler takımı böylelikle bu hafta oynanan iki dokunulmazlık oyununu da kazanmış oldu.