Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor eleme adayı kim oldu? soruları yarışmanın izleyicileri tarafından soruluyor. Adım adım büyük finale yaklaşılan Survivor'da Cumartesi, Pazar ve Pazartesi akşamları belirlenen 3 eleme adayı için bu akşam eleme konseyi yapılacak. Kıyasıya rekabetin yaşandığı dokunulmazlık oyunlarında nefesler tutuluyor. İşte 6 Temmuz 2020 Survivor son bölümde yaşananlar...

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Kıyasıya mücadelenin yaşandığı dokunulmazlık oyununda Sercan yine fırtınalar estirdi. Dokunulmazlık oyunun finali Elif ve Sercan arasında yapıldı. Ve 6 Temmuz Survivor dokunulmazlık oyununun kazananı SERCAN oldu. Sercan son 2 haftadır oynanılan 6 bireysel dokunulmazlığın 5'ini kazandı.

SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU? 6 TEMMUZ 2020

Survivor'da Cumartesi günü haftanın ilk eleme adayı bireysel dokunulmazlığı kazanan Sercan tarafından belirlendi. Sercan geçen haftaki stratejimi uygulamayı düşünüyorum diyerek ilk eleme adayı olarak BERKAN'ın ismini verdi.

Pazar akşamı ise haftanın 2. eleme adayı dokunulmazlığı kazanan Cemal Can tarafından belirlendi. Cemal Can, "Limitlerimi en çok zorlayan ismi söylemek istiyorum. Ona teşekkür etmek istiyorum. Onun sayesinde kendimdeki gücü bulabildim. O yüzden Sercan demek istiyorum" dedi. Böylece 2. eleme adayı SERCAN oldu.

Dün akşam haftanın 3. eleme adayını yine dokunulmazlığı kazanan Sercan belirledi. Sercan, "bugün benim için zor bir gün. Eleme adaylarını hem stratejik hem de duygusal bakıyorum. Ama bugün stratejik bakmak zorundayım. Üzülerek söylüyorum Yasin" diyerek 3. eleme adayını YASİNolarak belirledi. Yasin "bugüne kadar 8 - 9 defa eleme potasına girdim, her defasında da buradan ayrılmadan çıktım. Zaten 6 kişiyiz artık potaya girmem çok normal. Önemli olan bugüne kadar Survivor'a kattılaklarımızdır. Kimin ne yaptığıdır. Benim yaptıklarımı da gördüler. Sercan'a da herhangi bir kızgınlığım yok." dedi.

SURVIVOR FİNALİ NE ZAMAN?

Survivor mücadelesinin sona ereceği tarihi Acun Ilıcalı katıldığı programda dile getirdi. Finale sayılı günler kaldığını belirten ve son 7 günde büyük sürprizlerin olacağının altını çizen Ilıcalı’nın yaptığı açıklamaya göre Survivor 2020 finali 13-14 Temmuz tarihlerinde gerçekleşecek. Bu sene final 2 gün gerçekleşecek ve tarihte bir ilk yaşanacak.

SURVİVOR FİNALİNDE BİR İLK!

Acun Ilıcalı Survivor 2020 finalinin nasıl olacağını açıkladı. Survivor finalinde son 4'e kalan yarışmacıların Dominik'teki oyunları canlı olarak yayınlanacak ve oyundan sonraki konseyde canlı olacak. Konseyde 1 yarışmacı elendikten sonra, 3 yarışmacı yüzleşmeye çıkacak. 3 yarışmacı yapılacak bağlantıyla eski yarışmacılarla buluşacak. 3 yarışmacının oylamasının yaşanacağı konseyden sonra, bir canlı yayında Survivor'da son 2'ya kalan yarışmacı belirlenecek. Bu Survivor tarihinde ilk kez olacak.

SURVİVOR 129. YENİ BÖLÜM FRAGMANI