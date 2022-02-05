SURVIVOR'DA DOKUNULMAZLIĞI KİM, HANGİ TAKIM KAZANDI?

2022 Survivor All Star yarışmasında bu haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kazanan takım Gönüllüler takımı oldu.

DOKUNULMAZLAR KİMLER OLDU?

Ünlüler takımının en çok puanına sahip olan ve dokunulmaz olan isimler kadınlarda Sema Aydemir, erkeklerde ise Parviz Abdullayev oldu. Ayrıca adaylıkları devam eden Mert, Birsen ve Barış da bu hafta yazılamayacaklar.