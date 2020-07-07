Survivor üçüncü eleme adayı kim oldu?

Survivor dokunulmazlık oyunu heyecanı bu akşama damga vurdu. Survivor'da bireysel dokunulmazlık oyunları oynandı ve bu hafta dokunulmazlığı kazanan finale bir adım daha yaklaşmış oldu. Bu haftanın 3. son eleme adayı belirleniyor. İşte 6 Temmuz 2020 Survivor eleme adayları ve dokunulmazlığı kazanan isim...
SURVIVOR 3. ELEME ADAYI BELLİ OLDU MU?
Survivor 2020'de bu akşam haftanın üçüncü eleme adayı belirleniyor. Survivor eleme adayı birazdan açıklanacak.
SURVIVOR 3. DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
Surivor 2020'de 3. dokunulmazlık oyunu oynandı. Kırmızı takımından Survivor Elif - Kırmızı takımından Survivor Sercan mücadelesi finalde Survivor 2020'de heyecan dolu anlar yaşattı. Survivor 3. dokunulmazlık oyununu Sercan Yıldırım kazandı.
SURVIVOR FİNALİ NE ZAMAN?
Survivor mücadelesinin sona ereceği tarihi Acun Ilıcalı katıldığı programda dile getirdi. Finale sayılı günler kaldığını belirten ve son 7 günde büyük sürprizlerin olacağının altını çizen Ilıcalı’nın yaptığı açıklamaya göre Survivor 2020 finali 13-14 Temmuz tarihlerinde gerçekleşecek.
SURVİVOR 2. DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
Kıyasıya mücadelenin yaşandığı dokunulmazlık oyununda bu sefer farklı bir durum yaşandı. Son 4 dokunulmazlık oyununda da dokunulmazlığı kazanan ve geçen haftaki 3 eleme adayını belirleyen Sercan dün akşamki dokunulmazlık oyununda erken elendi ve dokunulmazlık oyununun finali Cemal Can ve Barış arasında yapıldı. Ve 5 Temmuz Survivor dokunulmazlık oyununun kazananı CEMAL CAN oldu.
SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?
Survivor'da Cumartesi günü haftanın ilk eleme adayı bireysel dokunulmazlığı kazanan Sercan tarafından belirlendi. Sercan geçen haftaki stratejimi uygulamayı düşünüyorum diyerek ilk eleme adayı olarak BERKAN'ın ismini verdi.
Dün akşam ise haftanın 2. eleme adayı dokunulmazlığı kazanan Cemal Can tarafından belirlendi. Cemal Can, "Limitlerimi en çok zorlayan ismi söylemek istiyorum. Ona teşekkür etmek istiyorum. Onun sayesinde kendimdeki gücü bulabildim. O yüzden Sercan demek istiyorum" dedi. Böylece 2. eleme adayı SERCAN oldu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!