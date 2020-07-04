Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor eleme adayı kim oldu? soruları yarışmanın izleyicilerinin gündeminde. Adım adım büyük finale yaklaşılan Survivor'da bugün, bu haftanın ilk dokunulmazlık oyunu oynandı. Bu hafta da Cumartesi, Pazar ve Pazartesi günleri ayrı ayrı bireysel dokunulmazlık oyunu oynanacak ve her oyunun sonunda dokunulmazlığı kazanan isim bir eleme adayı çıkaracak. İşte 4 Temmuz 2020 Survivor son bölümde yaşananlar...
SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Dokunulmazlık oyunu Elif - Cemal Can - Berkan mücadelesiyle başladı. Üçlü arasında 2. mağlubiyete ilk ulaşan Elif, dokunulmazlığa veda eden de ilk isim oldu.
Sercan - Yasin - Barış mücadelesi de ikinci oyun oldu. Üçlü arasında 2. mağlubiyete ilk ulaşan Barış oldu. Barış dokunulmazlığa veda eden ikinci isim oldu.
Bir sonraki mücadele 2'li olarak yapıldı. Berkan ve Cemal Can karşı karşıya geldi. 3 olanın kazandığı oyunun galibi Cemal Can oldu.
Diğer 2'li mücadele ise Sercan - Yasin arasındaydı. Yine 3 olanın kazandığı oyunun galibi Sercan oldu.
Dokunulmazlığı kazananın belirlendiği karşılaşma Cemal Can ve Sercan arasında yapıldı. Dokunulmazlık finalinde ise 5 olan kazandı. Haftanın ilk bireysel dokunulmazlığını 5 - 1 skorla SERCAN kazandı. Dokunulmazlığı kaybeden Cemal Can büyük bir hayal kırıklığına uğradı ve göz yaşlarını zor tuttu.
SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?
Survivor'da haftanın ilk eleme adayı bu akşamki bireysel dokunulmazlığı kazanan Sercan tarafından belirlendi. Sercan geçen haftaki stratejimi uygulamayı düşünüyorum diyerek ilk eleme adayı olarak BERKAN'ın ismini verdi. Berkan da "ismimin çıkmasına şaşırmadım, bir kırgınlığım da yok. Mücadeleme elimden gelenin en iyisiyle devam edeceğim" dedi.
Bu haftanın diğer 2 eleme adayı da Pazar ve Pazartesi akşamları oynanan bireysel dokunulmazlık oyunlarının ardından belli olacak.
SURVİVRO'DA EN SON KİM ELENDİ?
Survivor'da geçen hafta 3 bireysel dokunulmazlığı da kazanan Sercan eleme adayları olarak Berkan, Nisa ve Barış'ı çıkarmıştı. SMS oylaması sonucuna göre, en az SMS'i alan Nisa göz yaşları içerisinde adaya ve Survivor macerasına veda etmişti.
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