Survivor 2022 All Star'da haftanın 2. dokunulmazlık oyunu tüm heyecanıyla başladı. Gönüllüler takımı ve Ünlüler takımı arasındaki dokunulmazlık oyunu nefesleri kesti. Peki, ada konseyine çıkacak takım hangisi oldu ve ve haftanın 2. eleme adayı kim oldu?