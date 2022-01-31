SURVİVOR’DA ÜÇÜNCÜ DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Ünlüler ve gönüllüler takımı bu akşam Survivor 2022 All Star’da oldukça kritik bir dokunulmazlık oyunu oynadı. Haftanın birinci ve ikinci dokunulmazlığını kazanan gönüllüler takımı, bugün de motivasyonu yüksek bir şekilde yarışmalara katıldı.

Dokunulmazlık oyunun ilk ayağı kadınlar yarışını 8-1 Ünlüler takımı kazandı, erkekler ayağını ise 8-3 yine Ünlüler takımı kazandı ve üçüncü dokunulmazlık oyununu Ünlüler takımı olmuş oldu.