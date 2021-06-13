Survivor'da heyecan bu akşam dokunulmazlık oyunu ve eleme adaylarının belli olduğu anlarda doruğa çıktı. İşte günün yaşananları...
DOKUNULMAZLIK OYUNU ÖDÜLÜ NEYDİ?
Bu akşam Survivor’da dokunulmazlık oyununu kazanan yarışmacı kıymalı kaşarlı pide yemek ödülünü takımına kazandıracak.
SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor'da dokunulmazlık oyunu sıralama turu ile başladı. Yarışmacıların tek tek çıktığı parkurda zamana karşı en iyi süreyi Batuhan yaptı. Batuhan, birinci gelerek yarı finale direkt kalan isim oldu. Sıralama sonrasında ilk turda Aleyna - Ayşe, Berkay - Dora, Poyraz - İsmail eşleşmesi ortaya çıktı. Yarışmacılar, her karşılaşmada farklı kelimeleri tamamlamaya çalıştı. İlk turda Ayşe 3-0 Aleyna, Poyraz 3-0 İsmail ve Berkay 3-0 Dora sonuçları ile sona erdi. Bu sonuçlara göre yarı finale direkt kalan Batuhan'ın rakibi Poyraz olurken Berkay ile Ayşe ile eşleşti.
Yarı finalde Poyraz, Batuhan'ı 3-1 yenerek ilk finalist oldu. Poyraz'ın finaldeki rakibi ise Ayşe'yi 3-2 yenen Berkay oldu. Beş olanın kazanacağı finalde yarışmacılar, her karşılaşmada farklı bir kelime dizmek zorunda kaldı. Nefes kesen mücadelede 5-2 skorla kazanan Berkay, dokunulmazlığı kazanan isim oldu. Böylece, Berkay bu hafta ikinci kez dokunulmazlık sembolünün sahibi oldu.
SURVİVOR’DA ÜÇÜNCÜ ELEME ADAYI KİM OLDU?
Survivor’da bu haftanın ilk eleme adayı Batuhan, ikinci eleme adayı ise Aleyna olmuştu. Bu akşam son eleme adayı belli oldu. Dokunulmazlığı kazanan Berkay, son eleme adayı olarak Ayşe'yi söyledi.
SURVİVOR ELEME ADAYLARI
Survivor Türkiye’de bu haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kazanan Poyraz oldu. Poyraz’ın söylediği isim Batuhan oldu ve haftanın ilk eleme adayı belli oldu. İkinci dokunulmazlık oyununu kazanan Berkay oldu ve ikinci eleme adayı olarak Aleyna’yı gösterdi. Bu akşam, oynanan 3. dokunulmazlık oyununu kazanan Berkay, son eleme adayı olarak Ayşe'yi söyledi.
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