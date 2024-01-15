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        Haberler Magazin Survivor ekibine polis baskın yapmıştı! Seda'nın olaya neden olan notu ortaya çıktı!

        Survivor ekibine polis baskın yapmıştı! Seda'nın olaya neden olan notu ortaya çıktı!

        TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşan Survivor Allstar yarışmasının geçtiğimiz akşam yayınlanan bölümünde seyircileri şaşkına çeviren bir olay yaşandı. Yarışmacılar polis tarafından baskına uğradı. Olayın perde arkasını anlatan Acun Ilıcalı bu sefer Seda'nın notunu açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.01.2024 - 10:07 Güncelleme: 15.01.2024 - 10:07
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        • 1

          TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşan Survivor Allstar'ın geçtiğimiz akşam yayınlanan bölümünde yarışmacıların Dominik Cumhuriyeti'nde yaşadığı bir olay gündem olmuştu. Acun Ilıcalı, konseyde yaptığı açıklamada polislerin yarışmacılara operasyon yaptığını duyurmuştu. Ilıcalı, baskına neden olan notu açıkladı.

        • 2

          Survivor Allstar'ın dün akşam yayınlanan bölümünde dokunulmazlık oyunu oynandı. Kırmızı takımın kazanmasının ardından mavi takımdan bir isim çıkması için konsey toplandı. Bu sırada Seda'nın polis baskınına sebebiyet veren mektubu da ortaya çıktı.

        • 3

          Acun Ilıcalı dün akşam yayınlanan bölümde Seda Aktuğlu'nun Kolombiya ödülünden dönerken takımını zora soktuğu notu izleyicilerle paylaştı. Ilıcalı, Seda'nın babasına attığı mesajları da anlattı.

        • 4

          Acun Ilıcalı "Seda şöyle yazmışsın; baba, Begüm ve Damla bizi gördü" dedi. Seda "Babam yanımda değil ki 'biz' olsun. Çok şaşkınım" diye cevap verdi. Ilıcalı bu cümle üzerine Seda'ya "Müsaade et o şaşkınlığı biz yaşayalım" ifadelerini kullandı.

        • 5

          İşte Seda Aktuğlu'nun Kolombiya dönüşünden tanımadığı kadına bıraktığı mektup... Seda'nın, "Bu notu babama lütfen iletir misin?" yazısının altına Uluslararası Mors Alfabesi acil durum sinyali olan SOS ifadesini kullandığı görüldü.

        • 6

          Dokunulmazlık oyununu kaybeden Mavi takım düello için Seda Aktuğlu'nun adını yazdı. Aktuğlu, Kardeniz ile birlikte düelloya çıkacak.

        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları

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