Survivor'da dün akşam Ünlüler ve Gönüllüler takımı ödül oyunu için mücadele etti. Kıyasıya rekabetin devam ettiği Survivor'da birleşme partisinden sonra tartışmalar kaldığı yerden devam ediyor. Survivor'dadün akşam yaşınlanan son bölümde Acun Ilıcalı'nın yarışmacılardan Nisa'na gösterdiği tepki dikkatleri çekti. Peki Survivor dün akşam kim kazandı? 13 Nisan Survivor'da yaşananlar...

ACUN ILICALI'DAN NİSAN'A TEPKİ

Survivor 2020 Ünlüler Gönüllüler yeni bölümde ödül oyununda oynamak istemeyen Nisa’nın hareketleri herkes tarafından tepki gördü. 13 Nisan 2020 tarihli Survivor 45. bölümde Ünlüler ile Gönüllüler, ödül oyununda kum sahada voleybol oynayarak mücadele etti. Zorlu mücadeleden galip çıkan takım Gönüllüler oldu. Oyun sonrasında Gönüllüler takımını mücadelesinden dolayı kutlayan Acun Ilıcalı, Nisa’nın yaptıkları için ise “İlk kez görüyorum” diyerek sert bir şekilde tepki gösterdi.

SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da bu akşam ki ödül oyunu için yarışmacılar voleybol maçına çıktı. Kıyasıya geçen mücadelenin ardından kazanan takım 10'a 8 Gönüllüler oldu. Gönüllüler takımı birleşme partisindeki eve giderek akşam yemeği yedi. Bir sonraki sabah ise kahvaltılarını yapıp yeniden adalarına geldi.

SURVIVOR 2020 ŞARKI YARIŞMASINI KİM KAZANDI?

Survivor 2020 şarkı yarışmasında bütün yarışmacılar birer kez sahne aldı. Diğer yarışmacılars 10 üzerinden puan verdi. Performanslar sonrasında en yüksek puanı alan iki yarışmacı, birer kez daha sahne aldı. Survivor şarkı yarışmasında en yüksek puanı Cemal Can ile Ardahan aldı. Ardahan, 2. kez çıktığı sahnede bu sefer 150 puan almayı başardı. Cemal Can ise 149 puan aldı. Böylece birer kez daha sahne alan iki yarışmacıdan bir puan daha fazla alan Ardahan, Survivor 2020 şarkı yarışmasını kazandı.

KİLO TAHMİN OYUNUNU KİM KAZANDI?

16 Şubat 2020 Pazar günü ilk bölümü ile ekrana gelen Survivor 2020’de yarışmacılar, adadaki zorlu şartlar sonrasında epey kilo kaybettiler. Survivor 43. bölümde yarışmacılar, tartıya çıkan yarışmacının kilosunu tahmin etmeye çalıştı. Oyunun sonunda kazanan yarışmacı, en çok kilo kaybeden Yasin ile Elif oldu. Survivor 2020’de Yasin, iki ay içerisinde 20.5 kilo vererek yeni rekorun sahibi oldu. Kadınlarda kazanan Elif ise Survivor’da 8.8 kilo verdi. Survivor kilo tahmin oyununda takım olarak 10-9 skorla kazanan Ünlüler takımı oldu.