Dora bu hafta gidecek mi? Bu hafta en çok merak edilen sorulardan biri... Survivor Dora, Mavi takımında yarışıyor. Dora, sık sık tartışmalarla gündeme geliyor. Performans konusunda inişli çıkışlı bir performans sergileyen Dora, son olarak potadan çıkmayı başarmıştı. Ancak yeniden eleme potasına girdi. Survivor Dora kimdir, kaç yaşında? Survivor Dora ne iş yapıyor? İşte merak edilenler...

SURVİVOR UĞURTAN DORA KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

7 Kasım 1984 İstanbul Şişli doğumlu. Saint Benoit Fransız ve Sakıp Sabancı Anadolu Lisesini tamamladıktan sonra İzmir’deki Dokuz Eylül Üniversitesi’nin lisans bölümünü kazandı.

Çeşitli spor dallarıyla ilgilenen Uğurtan Dora’nın sutopu, jimnastik, kürek, basketbol, ve fitness gibi birçok farklı dalda deneyimi bulunuyor. Lisanslı basketbol geçmişi olan Uğurtan Dora, aynı zamanda Fas, Cezayir, Tunus ve İran’da IMMİB ticaret heyeti ve bakanlar kurulu adına tercümanlık yaptı.

2013-2018 yıllarında özel bir firmada yöneticilik görevini üstlenen Uğurtan Dora’nın oyunculuk deneyimi de var. Uğurtan Dora, bu zamana kadar 50’dan fazla reklamda rol almıştı.