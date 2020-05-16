TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2020'nin 78. bölümününde 1. dokunulmazlık oyununu ünlüler takımı mı yoksa gönüllüler takımı mı kazanacak? Sorusu merak ediliyor. Konseyde ünlüler takımından mı yoksa gönüllüler takımından mı isim yazılacak? İşte tüm bunların cevabı bu akşam saat 20.00'de TV8'de...
SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor 78. yeni bölüm tanıtımı yayınlandı. 16 Mayıs Cumartesi günü ekrana gelecek Survivor yeni bölümde Ünlüler ile Gönüllüler arasında haftanın ilk dokunulmazlık mücadelesi yaşanacak. Survivor 2020 yeni bölümde takımlar arasında kritik bir dokunulmazlık oyunu oynanacak. Beş kişi kalan Ünlüler takımı, daha fazla kayıp vermemek için, Gönüllüler takımı ise rakip takımda baskı oluşturmak için dokunulmazlığı kazanmak istiyor. Bu yüzden tansiyonun ara ara yükseldiği, gergin bir ortamda yarışmacıları, beceri isteyen bir dokunulmazlık oyununda parkurda ter dökecek. Günün sonunda Survivor’da dokunulmazlığı kim kazanacak? İlk eleme adayı kim olacak?
Heyecanın dorukta olacağı Survivor yeni bölümü saat 20.00 itibariyle TV8 ekranlarında…
SURVİVOR NİSA'YA NE OLDU?
Acun Ilıcalı, Survivor Nisa ile ilgili olarak, "Nisa sevenler şunları unutmasın Nisa'yı yarışmaya alan biziz. Nisa zaten bırakmak istediğinde de destek oldum, bunu da düşünmek lazım. Mert benim canım ciğerim Instagram'da ilk seni takip edeceğim demişim, samimiyetimi göstermişim yine aç kaldığı için bir şeyler söylendi."
"NİSA YARIŞMA GÜNÜ YARIŞMAK İSTEMİYORUM DİYOR, BİZ NE YAPALIM"
"Nisa'ya dönecek olursak tamamen psikolojik, tanıtımda yanlış bir görüntü konmuş 40 tane şey çıkartıyorsunuz. Montajı yapan arkadaş yanlış yapmış. Nisa sevenlere söylüyorum, yarışma günü yarışmak istemiyor biz ne yapalım. Nisa'yı çok iyi anlıyorum çok da severim. Kendi yeğenim katılsa ve yarışmaya çıkmasa ne diyeceğim, oyun oynamıyor sonra ödüle gidiyor yine destekliyorsunuz. Allah korusun kız sizin yazdıklarınızı okusa düzelme ihtimali yok. Her yaptığına sempatik bakan birileri olduğunu gördüğü zaman olmaz, doğruyu söyleyen insanlarla birlikte olmanız lazım. Dokunulmazlık oyununa çıktı ama yarın çıkar mı bilmem. Psikolojik dediğimiz şu... oyunu oynamak istemedi."
"NİSA BIRAKSA BIRAKACAKTI"
"Nisa bıraksa bırakacak zaten, bırakmadı. Nisa'yı en son oyuna çıkmayınca kliniğe götürdük ve orada Nisa ayrılıyormuş gibi muamele yapıldı. Bu satten sonra iş Nisa'ya kalıyor. Onunla güzel bir konuşma yaptık ve kararı artık kendisi verecek."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!