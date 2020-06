Survivor eleme adayları kimler? Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? soruları yarışmanın izleyicilerinin gündeminde. Survivor'da dokunulmazlık oyununda bu akşam büyük bir sürpriz yaşandı. Dün ilk eleme adayı Berkan olmuştu. Bugün de büyük bir mücadelenin yaşandığı dokunulmazlık oyununda bir yarışmacı dokunulmazlığı kazandı, bir yarışmacı da eleme potasına girdi. Survivor son bölümde yaşananlar haberimizde.

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da bu akşam bireysel dokunulmazlık oyunu oynandı. Yarışmacılar önce parkuru teker teker tamamladılar. Tamamladıkları süreye göre de eşleşmeler yapıldı. Barış en kısa sürede parkuru bitirdiği için ilk eşleşmede yarışmadı.

Çeyrek finalde ilk karşılaşma Nisa - Yasin arasında yapıldı. Yarış yeni başlamıştı ki Yasin kötü düştü. Yasin'in biraz dinlenmesine karar verildi. Yeniden başlayan mücadelede ilk kazanan Nisa oldu. İkinci oyunu da Nisa kazandı ve bir üst tura çıkmaya hak kazandı. Yasin de dokunulmazlığı kaybeden yarışmacı oldu.

Bir sonraki karşılaşma Elif - Berkan arasındaydı, ilk oyunun kazananı Berkan oldu. İkinci oyunun kazananı da Berkan olunca, bir üst tura çıkan isim de Berkan oldu. Böylece dokunulmazlığa veda eden isim de Elif oldu.

Son karşılaşma Sercan - Cemal Can arasındaydı. İlk karşılaşmayı Cemal Can, ikinci karşılaşmayı Sercan kazandı. İkili 3. oyunda bir üst tura çıkan ismi belirledi. Ve kazanan Sercan, dokunulmazlığa veda eden Cemal Can oldu.

İkinci eşleşmelerde ilk olarak Nisa - Berkan yarıştı. İlk oyunu kazanan Berkan, avantajın sahibi oldu. İkinci oyunu da kazanan Berkan, dokunulmazlık oyununda final şansı elde ederken, Nisa dokunulmazlığa veda eden isim oldu.

Ardından Barış - Sercan yarıştı. İlk oyunu Sercan aldı ve avantaj elde etti. İkinci oyunun kazananı da Sercan oldu. Dokunulmazlığa veda eden isim Barış oldu.

Sercan ve Berkan dokunulmazlık için kıyasıya mücadele etti. Ve dokunulmazlığı kazanan yarışması SERCANoldu. Dünkü dokunulmazlığı kazanan yarışmacı da Sercan olmuştu.

SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİMLER?

Dün de dokunulmazlığı kazanan yarışmacı Sercan olmuştu. Sercan ilk eleme adayı olarak Berkan'ı seçmişti. Bugünkü dokunulmazlığı da kazanan Sercan, eleme konseyinde haftanın ikinci eleme adayını da belirledi. Sercan, NİSA'nın ismini söyledi.

SERCAN VE NİSA'NIN SES KAYDI

Acun Ilıcalı bugünkü eleme konseyinde, Sercan ve Nisa'nın birbirleri hakkında bulundukları iddialar ile ilgili geçmişe dönük kayıtların incelendiğini ve bir ses kaydına ulaştıklarını söyledi. Ses kaydının birçok şeyi açıkladığını belirten Acun Ilıcalı, yarın konuyla ilgili tam bir açıklama yapacağını dile getirdi.

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNDA YENİ SİSTEM

Önümüzdeki haaftadan itibaren dokunulmazlık oyununda final oynayan yarışmacılar 5 olan kazanır şeklinde oynanacak. Geçen haftanın görevinde en çok beğenilen kolye Mavi takımın kolyesi oldu ve kremalı milföy tatlısı olan ödülü mavi takım kazandı. Yeni haftanın görevi ise maske yapımı. Kazanan takım meyveli tart yiyecek.