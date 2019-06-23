Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor'da sembolü Yusuf mu Seda mı aldı? Survivor izleyicileri tarafından araştırılıyor. Siyah ve Beyaz takım zorlu parkurda dokunulmazlık oyunu için kıyasıya yarıştı. Ardından Seda ve Yusuf sembol oyununun finalinde mücadele etti. Peki, hangi isim Survivor finaline bir adım daha yaklaştı? İşte detaylar...

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'un ekranlara gelen 102. bölümünde dokunulmazlık oyununu 10'a 4 beyaz takım kazandı. Yarışmacılar günlerdir arka arkaya yaşadıkları galibiyet sonrası yarışmaya daha fazla motive oldu.

SEMBOL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Seda ile Yusuf arasında geçen sembol oyununda heyecan yükseldi. Finale kalan 4 kişiden biri olmak için kıyasıya yarışan Seda ile Yusuf'un sembol oyununda kazanan isim ise 5'e 3 Seda oldu. Seda Survivor finaline direkt olarak katılmaya hak kazandı.