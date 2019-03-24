24 MART 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Survivor ödül ve dokunulmazlık oyunu kim kazandı? soruları Survivor izleyicisi tarafından merak konusu oldu. Yarışmacılar bugün zorlu parkurda iletişim ödülü ve dokunulmazlık için kıyasıya mücadele etti. Ödül oyununun ardından Türk takımı yarışmacıları büyük sevinç yaşayarak ailelerinden gelen mesajları izlediler. İşte 24 Mart Survivor son bölümünde yaşananlar...
SURVİVOR ÖDÜL OYUNU KİM KAZANDI?
Survivor Türkiye Yunanistan otuz ikinci bölümde oynanan iletişim oyununda yarışmacılar arkadaşlarından gelen görüntülü mesajları görebilmek için mücadele etti. Kadınların ve erkeklerin ayrı ayrı mücadele verdiği iletişim ödülü yarışında Survivor Türkiye erkeklerde Hikmet, kadınlarda ise Seda oldu.
SABRİYE VE YUSUF'UN GÖZYAŞLARI
Survivor Türkiye Yunanistan Türk takımında iletişim oyunu öncesi yarışmacılar sevdiklerine duydukları özlemi anlattı. Sabriye ve Yusuf gözyaşlarına engel olamadı...
BORA TAKIMDAN ŞİKAYETÇİ
Survivor Türkiye Yunanistan Türk takımında Bora kaybedilen dokunulmazlık oyunu ile ilgili Seda ve Hikmet ile konuştu. Takımdaki yarışmacıların performansından şikayet eden Bora, sayı alamayan çok kişinin olduğunu söyledi...
SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor'da bu hafta dokunulmazlık oyununda Türkiye ve Yunanistan takımı zorlu bir parkur mücadelesi verdiler. Son ana kadar kıyasıya mücadelenin olduğu yarışmada kazanan takım bayrak yarışı sonucunda belli oldu. 24 Mart Survivor Dokunulmazlık oyununu Sude ve Okay'ın müthiş oyunuyla Türkiye takımı 3 - 2 skorla kazandı.
TÜRKİYE: 3
YUNANİSTAN: 2
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