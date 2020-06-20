Survivor 2020 113. Yeni bölümde dokunulmazlık heyecanı yaşanacak. Survivor’da çeyrek final heyecanı yaşanıyor. 20 Haziran Cumartesi günü ekrana gelecek Survivor 2020 yeni bölümde son sekize kalan yarışmacılar arasında dokunulmazlık mücadelesi yaşanacak. Her yarışmacının bireysel olarak yarışacağı dokunulmazlık oyununda en iyi performansı gösteren yarışmacı, ada konseyinde bir eleme adayı gösterecek. Survivor’da dokunulmazlığı kim kazanacak? Survivor 2020 çeyrek finalinde ilk eleme adayı kim olacak? Dokunulmazlığı kazanan kimi potaya gönderecek? Bu soruların cevapları ve daha fazlası belli olacak.

SURVİVOR'DA DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

20 Haziran Cumartesi günü Survivor 2020 çeyrek finalinde heyecan bireysel dokunulmazlık oyunu ile devam edecek. Survivor 2020'de yarışmacılar ilk defa bireysel olarak dokunulmazlık oyunu oynayacak. Parkurda en iyi dereceyi yapan isim, ada konseyinde haftanın ilk eleme adayı olan ismi söyleyecek. Survivor 2020'de çeyrek finalin ilk eleme adayının belirleneceği, ilk bireysel dokunulmazlık oyununun oynacağı Survivor yeni bölümünü haberimizden takip edebilirsiniz.

SURVIVOR’DA BİL BAKALIM OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor’da Bil Bakalım’ı kazanan belli oldu. 20 Haziran Cumartesi günü Survivor 2020’de Kırmızı takım ile Mavi takım, Bil Bakalım oyununda karşılaştı. Sunucu Murat Ceylan’ın sorduğu sorulara en yakın cevapları tahmin etmeye çalışan yarışmacılar, eğlenceli vakit geçirdi ve güzel bir ödülün sahibi oldular. Peki, Survivor’da Bil Bakalım’ı kim kazandı? Bil Bakalım ödülü neydi?

BİL BAKALIM ÖDÜLÜ NEYDİ?

Survivor 2020’de kahkahaların havada uçuştuğu Bil Bakalım oyununu kazanan yarışmacıların ödülü dondurma idi.

Survivor 2020’de bugün Kırmızı takım ile Mavi takım, Bil Bakalım oyunu için karşılaştı. Parkurda yoğun efor sarf eden yarışmacılar, bu sefer Bil Bakalım’da genel kültür bilgilerini karşılaştırdılar. Murat Ceylan’ın sorduğu birbirinden ilginç ve eğlenceli sorulara verilen cevaplar da bir o kadar enteresan ve komikti. Kahkahası bol olan Bil Bakalım oyununu 5-3 skorla kazanan Kırmızı takım oldu.

SURVIVOR YENİ ELEME SİSTEMİ NASIL OLACAK?

Survivor çeyrek finalinde haftanın üç günü (Cumartesi, Pazar ve Pazartesi) bireysel dokunulmazlık oyunu oynanacak. Bu akşam yapılacak ilk dokunulmazlık oyununda sekiz yarışmacı parkurda yarışacak. Bireysel olarak birinci olan sonuncu ile, 2. olan 7. ile, 3. olan 6. ile ve 4. olan da 5. ile eşleşecek. Bu şekilde günün şampiyonu belli olacak. Günün şampiyonu, akşam yapılacak konseyde bir isim söyleyecek. Bu isim, Survivor’da haftanın ilk eleme adayı olacak ve sonraki iki dokunulmazlık oyununda oynamayacak.

Survivor 2020’de ilk eleme adayı dışındaki yedi kişi, Pazar günü yine dokunulmazlık mücadelesi verecek ve yine günün şampiyonunu belirleyecek. İlk günün şampiyonu da bu oyunda oynayacak. Yine belirlenen günün şampiyonu, konseyde bir isim söyleyerek haftanın 2. Eleme adayını çıkaracak.

Son olarak Pazartesi günü Survivor’da 3. Dokunulmazlık oyunu oynanacak. 1. Ve 2. Eleme adayı bu oyunda oynamayacak. Altı kişi arasından yine günün şampiyonu belirlenecek. Günün birincisi olan isim haftanın 3. Eleme adayının söyleyecek.

Survivor 2020’de bu şekilde 3 eleme adayı belli olacak. Salı günü yapılacak konseyde ise bu üç eleme adayından Büyük SMS Konseyinde yapılan oylamaya göre en az oyu alan yarışmaya veda edecek.