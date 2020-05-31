Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı

31 Mayıs Survivor 2020’de bir dokunulmazlık mücadelesi sona erdi. Üç eleme adayı çıkaran Ünlüler, son eleme adayının Gönüllülerden çıkmasını istiyor ve dokunulmazlığı kazanmak istiyordu. Gönüllüler takımı ise bu dokunulmazlığı kazanarak Ünlülerden bir eleme yaşanmasını, böylece takımların birleştiği yeni dönemin başlamasını hedefliyordu. Bu amaçlarla parkura çıkan takımlar baştan sona heyecanlı ve tansiyonu yüksek bir mücadele sergiledi. Günün sonunda ise dokunulmazlığı ve erzak paketini kazanan takım belli oldu. 31 Mayıs Pazar Survivor 2020 Survivorda yaşananlar...

SURVIVOR’DA AVANTAJ OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor 2020’de oyunlar öncesinde takımlar, ilk olarak avantaj oyununda kapışıyorlar. Ünlüler ile Gönüllüler, dokunulmazlık oyununda rakip takımdan yarışmacı seçme şansını kazanmak için avantaj oyunu oynadı. Dörder kişinin çıktığı bayrak yarışı da büyük heyecan içinde geçti. Ünlülerden Yunus Emre, Sercan, Elif, Aycan’a karşılık Gönüllülerden Yasin, Ardahan, Evrim, Nisa parkura çıktı. Zorlu mücadele sonunda avantajı kazanan takım Ünlüler oldu.

DOKUNULMAZLIK OYUNU ÖDÜLÜ NEYDİ?

Survivor’da Ünlüler ile Gönüllüler, bugün oynadıkları dokunulmazlık oyunu ile birlikte haftalık erzak paketi için de mücadele ettiler. Oyundan önce açıklanan ödül ise yarışmacıları hırslandırdı. Bugün dokunulmazlığı kazanan aynı zamanda erzağın da sahibi oldu. Erzak paketi içinde makarna çeşitleri, kıyma, salça, patates, kıyma, ketçap, mayonez yer alıyordu.

SURVIVOR’DA DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Survivor 2020’de Ünlüler ile Gönüllüler, dördüncü dokunulmazlık oyunu için kıyasıya bir mücadeleye girişti. Düz bir parkurda yarışan iki takım, birçok zorlu engeli aşarak atışlara geldiler. Atışlarda ise uzun bir masanın sonuna dizilmiş 4 adet sembol bulunuyordu. Yarışmacılar, atışlarla bu sembolleri devirmesi gerekiyordu. Oyunda Cemal Can ve Aycan kısa bir sakatlık geçirdi. Yasin ile Sercan arasındaki tartışma ise oyun süresince devam etti. Gönüllüler takımından Barış’ın doktor raporu olması nedeniyle oyunda yer alamadı. Bu zorlu mücadeleyi kazanan yine Gönüllüler oldu. 10’a 5 skorla biten dokunulmazlık oyununu kaybeden Ünlüler takımında Sercan’ın eleme adayı olması kesinleşti.

Survivor’da takımlar nasıl oluşacak merak konusu oldu. Survivor 2020 yeni bir döneme giriyor. Bugün oynanan dokunulmazlık oyunu sonrasında Ünlüler takımının üç kişiye düşeceği kesinleşmesi ile takımların birleşmesi de netlik kazandı. 31 Mayıs Pazar Survivor 93. Bölümdeki ada konseyinde Acun Ilıcalı, yeni dönemde Survivor’da takımlar nasıl oluşacak açıkladı.

SURVIVOR'DA 4. ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor 2020’de bayram haftasında Cuma ve Cumartesi günleri iki dokunulmazlık oyunu oynandı. İki dokunulmazlığı kaybeden Ünlüler, Yunus Emre ve Elif’i eleme adayı çıkarmıştı. Dün oynanan dokunulmazlık oyununu yine kaybeden Ünlüler, bu sefer ada konseyinde eleme adayı olarak Aycan’ı gösterdi. Böylece üç eleme adayı; Elif, Yunus Emre, Aycan oldu. Son dokunulmazlığı kaybeden Ünlüler takımından Sercan da böylece 4. eleme adayı oldu.

SURVIVOR’DA TAKIMLAR NASIL OLUŞACAK?

Survivor 2020’de Ünlülerden bir kişinin elenecek olması, takımda 3 yarışmacının kalacağı kesinleşti. Bu şekilde olması halinde takımların birleşeceği daha önce söylenmişti. Ada konseyinde Acun Ilıcalı, birleşen takımlardan nasıl iki takım oluşacak konusunu açıkladı. Acun Ilıcalı, ilk olarak bu haftanın programını açıkladı. Buna göre yarışmacılar, sembol finalinde bireysel olarak mücadele edecek. Ve burada bir yarışmacı çeyrek finale gitmeye hak kazanacak. Sembol finali Cuma günü ekrana gelecek. Çarşamba günü yapılacak ada konseyinde ise yeni takımlar belirlenecek.

Acun Ilıcalı, Survivor’da yeni takımların nasıl belirleneceği şu şekilde açıkladı; Bir parkurda kalan on yarışmacı teker teker performans yapacak. Bu oyunda ilk dört yarışmacıdan birinci ile dördüncü ve ikinci ile üçüncü şeklinde final oyunu oynayacak. Final oyununu oynayan yarışmacılar, takım kaptanları olacak. Bu iki takım kaptanı arasında bir mini oyun ile ilk seçimi kim yapacak belirlenecek.

Bu kaptanlar ise haftanın takımlarını birer birer seçerek oluşturacak. Ve bu şekilde oluşan takımlar, bir hafta boyunca mücadele edecek.

KADIN - ERKEK YARIŞLARI BAŞLIYOR!

Survivor 2020'de başlayacak yeni dönem ile birlikte oyunlarda kadın ve erkek yarışmacılar karşı karşıya gelecek. Survivor'da kadın - erkek yarışları, Salı günü yapılacak eleme sonrasında başlayacak.