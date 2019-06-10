Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Sorusu Survivor izleyicisi tarafından sıkça araştırılıyor. Siyah ve Beyaz takım zorlu parkurda müthiş performans göstererek elenmemek adına yarıştılar. Günün sonunda kazanan ve kaybeden takım da belli oldu.

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Önceki dokunulmazlık oyununu beyaz takımın kazanması dolayısıyla siyah takım, içlerinden bir kişiye veda etmemek için daha hırslı bir başlangıç yaptı.

5’er bin liralık giyim çeki, özel bir akşam yemeği ve basketbol maçı seyri de dokunulmazlık mücadelesinin motivasyonu oldu.

Beyaz takım 10’a 8 üstünlük kurarak dokunulmazlığı kazanan takım oldu.

SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİMLER?

Siyah takım arasında geçen elemede Yunan yarışmacıların oyları ile Spyros, Türk yarışmacıların oyları ise Dimitra elenme adayı oldu.

ACUN ILICALI’DAN SÜRPRİZ AÇIKLAMASI

Acun Ilıcalı’nın açıkladığı sürprize göre iki oyun oynayıp kazanan takım, Dominiklerde ailelerinden bir kişi ile buluşma hakkına sahip olacak. Hangi takım kazanırsa oyun bittikten birkaç saat sonra o takımın yakınları hemen uçağa binecek ve ertesi gün adada olacak.