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        Haberler Bilgi Magazin Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 6 Nisan 2025 Survivor eleme adayı kim oldu, kim elendi?

        Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 6 Nisan 2025 Survivor eleme adayı kim oldu?

        Survivor'da kadınlar haftasında ilk dokunulmazlık oyunu oynanıyor. Oyun esnasında yaşanan gerginlikler ile Yağmur ve Hikmet arasında yaşanan tartışma dikkat çekti. Peki, Survivor 6 Nisan dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? İşte Survivor yeni bölümde yaşanan gelişmeler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.04.2025 - 17:21 Güncelleme: 06.04.2025 - 17:21
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        • 1

          Survivor'da adım adım finale yaklaşılıyor. Bilindiği gibi, Survivor'da eleme düellosunu kaybeden Yunus Emre Karabacak adaya veda ederek, elenen son isim oldu. Düello sonrasında ise kadınlar haftasında dokunulmazlık heyecanı yaşanıyor. İşte Survivor son bölümde yaşananlar...

        • 2

          SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

          Haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kazanan açıklandığında haberimize eklenecektir.

        • 3

          SURVİVOR ELEME POTASINDA KİMLER VARDI?

          Sedat,

          İsmail,

          Hikmet,

          Yunus Emre .

        • 4

          SURVİVOR KİM ELENDİ?

          Survivor'da eleme düellosunu kaybeden Yunus Emre Karabacak adaya veda ederek, elenen son isim oldu.

        • 5

          SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

          Survivor'da ödül oyununu All Star takım kazandı.

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