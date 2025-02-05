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        Haberler Bilgi Magazin Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 5 Şubat 2025 Survivor eleme adayı kim oldu, eleme potasına hangi yarışmacı gitti?

        Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 5 Şubat 2025 Survivor eleme adayı kim oldu?

        Survivor yeni bölümde Gönüllüler ve All Star arasındaki dokunulmazlık oyunu gündemdeki yerini aldı. Oyun öncesinde Batuhan ve Efecan arasında gergin dakikalar yaşandı. Oyun sonrasında ise Adem ve Hikmet arasında tartışma dikkat çekti. Acun Ilıcalı ise konseyde bu konular üzerinde durdu. Peki, 5 Şubat Çarşamba günü Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, haftanın eleme adayı kim oldu? İşte Survivor yeni bölümde yaşanan gelişmeler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.02.2025 - 18:52 Güncelleme: 05.02.2025 - 18:52
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        • 1

          Survivor yeni bölümünde heyecan giderek artıyor. Tartışmalar ve gergin dakikalar ile gündeme gelen dokunulmazlık oyunu sonucunda bir kişi eleme adayı olarak potaya gidecek. Peki, Survivor kim kazandı, dokunulmazlığı kim aldı? 5 Şubat 2025 Survivor'da eleme adayı kim oldu? İşte Survivor yeni bölümde yaşananlar...

        • 2

          SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI, ELEME ADAYI KİM OLDU?

          Survivor dokunulmazlık oyunu kazananı ve eleme adayı açıklandığında haberimize eklenecektir.

        • 3

          SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI, ELEME ADAYI KİM OLDU? ( 4 ŞUBAT)

          Survivor dokunulmazlık oyununu All Star takımı kazandı. Survivor All Star'da haftanın ilk eleme adayı Mehmet oldu.

        • 4

          SURVIVOR YEDEK YARIŞMACILAR KİMLER?

          Survivor'da acil durum konseyi toplandı. Konsey ile açıklanan yedek yarışmacılar şu şekilde:

          Hikmet - Kırmızı Takım

          Poyraz - Mavi Takım

          Yunus Emre Karabacak - Mavi Takım

          Mehmet Özyay - Mavi Takım

          Çılgın Sedat - Kırmızı Takım

        • 5

          SURVİVOR KİM ELENDİ?

          Eleme düellosunu kaybeden Zeynep adaya veda ederek, elenen son yarışmacı oldu.

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