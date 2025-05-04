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        Haberler Bilgi Magazin Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 4 Mayıs Pazar 2025 Survivor eleme adayı kim oldu, eleme potasına kim gitti?

        Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 4 Mayıs eleme düellosunda kimler var?

        Survivor'da kadınlar haftasında kıyasıya mücadele devam ediyor. Haftanın ilk dokunulmazlık oyunu sonrasında kaybeden takımdan bir isim eleme adayı olarak düelloya kalacak. Aynı zamanda Yağmur, Meryem, Seda ve Aycan arasındaki eleme düellosu gündemdeki yerini aldı. Peki, 4 Mayıs Pazar dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? İşte Survivor'da yaşananlar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.05.2025 - 17:23 Güncelleme: 04.05.2025 - 17:23
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        • 1

          Survivor'da gerilim ve aksiyon giderek artıyor. Kadınlar haftasında ilk dokunulmazlık oyunu gündemdeki yerini aldı. Bu akşam, Yağmur, Meryem, Seda ve Aycan arasında yaşanacak eleme düellosu sonucunda final eşleşmeleri belli olacak. Peki, Survivor kim kazandı, dokunulmazlığı kim aldı? 4 Mayıs 2025 Survivor'da eleme adayı kim oldu? İşte Survivor yeni bölümde yaşananlar...

        • 2

          SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

          Haftanın birinci dokunulmazlık oyununu kazanan takım açıklandığında haberimize eklenecektir.

        • 3

          SURVİVOR ELEME POTASINDA KİMLER VAR?

          Yağmur,

          Meryem,

          Seda,

          Aycan.

        • 4

          SURVİVOR ELEME POTASINDA EŞLEŞMELER NASIL?

          Düelloda, Sema-Yağmur, Aycan-Meryem eşleşmesi olacak.

        • 5

          SURVİVOR KİM ELENDİ?

          Survivor'da elenen son isim Poyraz oldu. Eleme düellosunda Poyraz ve Yusuf ile Batuhan ve Volkan karşı karşıya gelmişti. Düello finaline ise Poyraz ve Volkan kalmıştı.

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