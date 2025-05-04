Survivor'da gerilim ve aksiyon giderek artıyor. Kadınlar haftasında ilk dokunulmazlık oyunu gündemdeki yerini aldı. Bu akşam, Yağmur, Meryem, Seda ve Aycan arasında yaşanacak eleme düellosu sonucunda final eşleşmeleri belli olacak. Peki, Survivor kim kazandı, dokunulmazlığı kim aldı? 4 Mayıs 2025 Survivor'da eleme adayı kim oldu? İşte Survivor yeni bölümde yaşananlar...