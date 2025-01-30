Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 30 Ocak 2025 Survivor eleme adayı kim oldu?
Survivor 25. bölümde Gönüllüler ve All Star arasındaki dokunulmazlık oyunu gündemdeki yerini aldı. Oyun esnasında Efecan ve İsmail arasında gergin dakikalar yaşandı. Ada konseyinde ise Ayşe ve İsmail arasındaki tartışma dikkat çekti. Peki, 30 Ocak Perşembe günü Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, haftanın eleme adayı kim oldu? İşte Survivor yeni bölümde yaşanan gelişmeler...
- 1
Survivor yeni bölümünde heyecan giderek artıyor. Sakatlıklar ve gergin dakikalar ile gündeme gelen dokunulmazlık oyunu sonucunda bir kişi eleme adayı olarak potaya gidecek. Peki, Survivor kim kazandı, dokunulmazlığı kim aldı? 30 Ocak 2025 Survivor'da eleme adayı kim oldu? İşte Survivor yeni bölümde yaşananlar...
- 2
SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI, ELEME ADAYI KİM OLDU?
Survivor dokunulmazlık oyununu kazanan takım açıklandığında haberimize eklenecektir.
- 3
SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
Survivor'da ödül oyununu kazanan All Star takımı, ödül olarak tavuk şişin tadını çıkardı.
-
- 4
SURVİVOR KİM ELENDİ?
Survivor eleme düellosu finalinde Adilhan ve Batuhan adada kalma mücadelesi verdi. Günün sonunda Batuhan G. rakibini 5-2'lik skorla mağlup ederek galip gelen taraf oldu. Bu sonuca göre Adilhan elenerek adaya veda eden isim oldu.
- 5
ELEME POTASINDA KİMLER VARDI?
Adilhan
Batuhan G.
Efecan
İsmail