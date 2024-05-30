Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 30 Mayıs Survivor eleme adayı kim oldu?
Survivor'da son haftalara girilirken yeni bir dönem başladı. Survivor All Star'da takım oyunları yerini bireysel oyunlara bıraktı. 8 kişinin kaldığı yarışmada bireysel dokunulmazlık oyunları başladı. Bireysel dokunulmazlığı kazanan yarışmacı haftanın ikinci eleme adayını belirleyecek. İşte 30 Mayıs Survivor dokunulmazlık oyununu kazanan yarışmacı...
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Survivor'da finale doğru gidilirken, bireysel dokunulmazlık oyunları başladı. Haftanın birinci bireysel dokunulmazlığını Batuhan alırken, eleme potasına giden ilk yarışmacı Atakan oldu. Kıran kırana geçmesi beklenen haftanın ikinci dokunulmazlık oyununda ise bireysel dokunulmazlığı kazanan yarışmacı haftanın ikinci gitme adayını belirleyecek. İşte Survivor son bölümde yaşanan gelişmeler...
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30 MAYIS SURVİVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
Survivor All Star'da ikinci bireysel dokunulmazlığı kazanan yarışmacı henüz belli olmadı. Dokunulmazlık oyununu kazanan isim belli olduğunda haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.
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SURVİVOR'DA HAFTANIN BİRİNCİ ELEME ADAYI KİM OLDU?
Survivor'da haftanın 2. eleme adayı henüz belli olmadı. Haftanın ikinci eleme adayını dokunulmazlık oyununu kazanan yarışmacı belirleyecek.
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ELEME POTASINDA KİMLER VAR?
ATAKAN
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SURVİVOR KİM ELENDİ?
Survivor'da eleme düellosu finalinde Özgür Seda eşleşmesi geceye damga vurdu. Kıran kırana mücadelelere sahne olan eleme düellosu finalinde, Seda 5-2'lik skorla Özgür'ü mağlup ederek adada kalırken, Özgür bu hafta elenen isim oldu.