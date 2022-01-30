SURVİVOR’DA DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANACAK?

Survivor All Star’da bu akşam haftanın ilk dokunulmazlık oyunu ekrana geldi. Ünlüler takımı ve Gönüllüler takımı, dokunulmazlığı kazanmak için tüm güçleri ile mücadele etti. Ünlüler takımı, tedavisi biten üç yarışmacısına kavuştu. Sezon öncesinde olduğu ameliyat sonrasında Adem Kılıççı’nın ilk defa parkura çıktığı anlar büyük heyecan ve merak içinde bekleniyordu. Oyunda ilk turda kadınlar mücadelesinde kazanan 8-5 skorla Gönüllüler takımı oldu.

İkinci turda erkekler arasında kıyasıya mücadele yaşandı. Nefes kesen karşılaşmalar sonucunda 8-7 Ünlüler takımı oldu ve genel skor 1-1'e geldi. En iyiler mücadelesinde 3-1 skorla kazanan Gönüllüler takımı, ilk dokunulmazlığı ve ödülü kazandılar.