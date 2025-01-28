Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 28 Ocak Survivor eleme adayı kim oldu?
Survivor 23. bölümde Gönüllüler ve All Star arasındaki denge gerektiren dokunulmazlık oyunu gündemdeki yerini aldı. Oyun sonrasında Almeda ve Dilşah arasında gergin dakikalar yaşandı. Acun Ilıcalı ise konseyde Almeda'ya bir yaptırımı olduklarını belirtti. Peki, 28 Ocak Salı günü Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, haftanın eleme adayı kim oldu? İşte Survivor yeni bölümde yaşanan gelişmeler...
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Survivor yeni bölümünde heyecan giderek artıyor. Sakatlıklar ve gergin dakikalar ile gündeme gelen dokunulmazlık oyunu sonucunda bir kişi eleme adayı olarak potaya gidecek. Peki, Survivor kim kazandı, dokunulmazlığı kim aldı? 28 Ocak 2025 Survivor'da eleme adayı kim oldu? İşte Survivor yeni bölümde yaşananlar...
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SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI? (28 OCAK)
Survivor dokunulmazlık oyununu kazanan açıklandığında haberimize eklenecektir.
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SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI? (27 OCAK)
Survivor dokunulmazlık oyununu Gönüllüler takım kazandı.
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SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?
Survivor All Star'da haftanın eleme adayı Batuhan Gökgöz oldu.
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SURVİVOR KİM ELENDİ 25 OCAK?
Survivor'da adaya veda eden son isim Göksu oldu.