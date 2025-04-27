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        Haberler Bilgi Gündem Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 27 Nisan Pazar Survivor eleme potasına kim gitti? Survivor kim elendi?

        Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 27 Nisan eleme adayı kim oldu?

        Survivor'da haftanın ilk dokunulmazlık oyunu gündemdeki yerini aldı. Son elenen isim Pınar olurken, ilk eleme adayı merak ediliyor. Peki, Survivor kim kazandı, dokunulmazlığı kim aldı? 27 Nisan 2025 Pazar günü Survivor'da eleme adayı kim oldu? İşte Survivor yeni bölümde yaşananlar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.04.2025 - 17:00 Güncelleme: 27.04.2025 - 17:00
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        • 1

          Survivor'da kıyasıya mücadele sürüyor. Haftanın ilk dokunulmazlık oyunu sonrasında kaybeden takımdan bir isim ilk eleme adayı olarak düelloya kalacak. Elenen isim Pınar olurken, ilk adayın kim olacağı ve dokunulmazlık oyunu kazananı merak ediliyor. Peki, 27 Nisan Pazar dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? İşte Survivor'da yaşananlar...

        • 2

          SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

          Açıklandığında haberimize eklenecektir.

        • 3

          SURVİVOR ELEME OYUNUNDA KİMLER VARDI?

          Yağmur,

          Pınar,

          Sevgi,

          Meryem.

        • 4

          SURVİVOR ELEME DÜELLOSU EŞLEŞMELERİ NASIL OLDU?

          Sevgi-Pınar,

          Meryem-Yağmur.

        • 5

          SURVİVOR KİM ELENDİ?

          Survivor'da düello finalinde Yağmur ve Pınar karşı karşıya geldi.

          Survivor'da düello finalinde Yağmur'a kaybeden Pınar elenen yarışmacı oldu.

        • 6

          SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

          Haftanın 4. dokunulmazlık oyununu kazanan takım Gönüllüler oldu.

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