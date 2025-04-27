Survivor'da kıyasıya mücadele sürüyor. Haftanın ilk dokunulmazlık oyunu sonrasında kaybeden takımdan bir isim ilk eleme adayı olarak düelloya kalacak. Elenen isim Pınar olurken, ilk adayın kim olacağı ve dokunulmazlık oyunu kazananı merak ediliyor. Peki, 27 Nisan Pazar dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? İşte Survivor'da yaşananlar...