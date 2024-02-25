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        Haberler Televizyon Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 25 Şubat Survivor All Star eleme adayı kim oldu?

        Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 25 Şubat Survivor eleme adayı kim oldu?

        Survivor All Star'da dokunulmazlık oyunu için heyecanlı bekleyiş başladı. Mavi ve kırmızı takım haftanın ikinci dokunulmazlığını kazanmak için karşı karşıya geliyor. Dora'nın yarışmaya veda etmesinin ardından, yarışmaya yedeklerden Batuhan Karacakaya dahil oldu. Rekabetin ve tansiyonun hiç düşmediği Survivor'da, haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu kazananı iki takımın mücadelesi sonucunda belli olacak. İşte 25 Şubat Pazar Survivor All Star'da haftanın ikinci eleme adayı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.02.2024 - 21:08 Güncelleme: 25.02.2024 - 21:08
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        • 1

          Survivor'da dokunulmazlık oyunu için nefesler tutuldu. Hatırlanacağı gibi haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kırmızı takım kazanırken, Begüm eleme potasına giden ilk isim oldu. Mavi ve kırmızı takım haftanın ikinci dokunulmazlığını kazanmak için zorlu parkura çıkıyor. Peki, "Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 25 Şubat Survivor All Star eleme adayı kim oldu?" İşte Survivor All Star son bölümde yaşanan gelişmeler...

        • 2

          25 ŞUBAT SURVİVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

          Survivor All Star'da ikinci dokunulmazlığı kazanan takım henüz belli olmadı. Dokunulmazlık oyununu kazanan takım belli olduğunda haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

        • 3

          SURVİVOR'DA HAFTANIN BİRİNCİ ELEME ADAYI KİM OLDU?

          Survivor'da haftanın 2. eleme adayı henüz belli olmadı. Haftanın ikinci eleme adayı takım oylaması sonucunda belli olacak.

        • 4

          MAVİ TAKIM

          Batuhan Karacakaya

          Seda Ocak

          Begüm Yücetan

          Hakan Hatipoğlu

          Damla Can

          Yiğit Poyraz

          Yasin Obuz

          Sahra Işık

          Ogeday Girişken

          Berna Canbeldek

          Yaman

          Yağmur

          Aysu

          Furkan

        • 5

          KIRMIZI TAKIM

          Hilmi Cem

          Avatar Atakan

          Sema Aydemir

          Nagihan

          Nefise Karatay

          Merve Aydın

          Bozok

          Yunus Emre

          Pınar Saka

          Aleyna Kalaycıoğlu

          Gizem Memiç

          Sercan Yıldırım

          Özgür Tetik

          Mustafa Kemal

        • 6

          22 ŞUBAT 2024 SURVİVOR'DA EN SON KİM ELENDİ?

          Survivor All Star'da bu hafta elenen yarışmacısı Dora oldu.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner

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