Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Soruları Survivor izleyicisi tarafından merak konusu oldu. Ünlüler ile Gönüllüler bu akşam önce ödül oyunu ardından da dokunulmazlık oyunu için piste çıktı. Dokunulmazlığı kaybeden takım ise ada konseyine çıkarak eleme potasına bir kişinin ismini yazdırdı. İşte, Survivor son bölümünden detaylar...

SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da ilk olarak ödül oyunu gerçekleşti. Ünlüler ve Gönüllüler patates cipsi için kıyasıya mücadele etti. Yarışmayı kazanan takım ise 5'e 3 Gönüllüler oldu.

Gönüllülerin bir kez daha ödül oyununu kazanması Ünlüler arasında kriz yaşattı.

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da dokunulmazlık oyununda büyük bir heyecan yaşandı. 9'a 9 kalan ünlüler ve gönüllüler aralarından en iyi bir kadın ve erkek oyuncu çıkardı. Yapılan son yarışmanın ardından kazanan takım 9'a 10 Ünlüler oldu.